El mejor drag queen de la Argentina es cipoleño

“Empecé con la danza en la academia de mi tía cuando tenía 6 años. Me especialicé en danzas árabes, jazz, clásico y contemporáneo, y hasta fui profesor por muchos años. Pero la peluquería me ocupa mucho tiempo y tuve que dejarlo. El arte drag me atrapó en 2014 cuando viajé a Mendoza para participar del festival Vendimia Gay como bailarín. Me hospedé con un amigo que hace arte drag, y quedé fascinado”, relató en diálogo con LM Cipolletti.

drag queen Shimmy Foto 1 y 3: Matías Echeverría

Luego de ese verano, la cabeza de Sergio cambió por completo. Tenía un objetivo en mente: convertirse en drag queen. Pero las primeras experiencias estuvieron marcadas por el miedo, los prejuicios y las salidas a escondidas.

“Pasé un año maquillándome y vistiéndome sólo frente al espejo, viendo el proceso, y pensándolo. Hasta que un día me animé y salí al boliche transformado. Todo lo hice a escondidas de mi familia: me llevaba la ropa y los accesorios a la casa de un amigo y ahí me montaba. Cuando entré al boliche como Shimmy por primera vez no me reconoció nadie, fue una sensación extraña. Me acuerdo que vestía con un estilo dark, un pantalón de cuero negro, botas negras, una chaqueta de cuero, el torso desnudo y una peluca marrón lacia muy larga. La gente se me acercaba, pero nadie sabía quién estaba detrás del personaje y eso me encantó. Esa noche no fui Sergio, fui Shimmy, el personaje que cree”, comentó.

drag queen Shimmy

Luego de un año, sentó a parte de su familia y les contó de qué se trata el arte drag. Tenía miedo que alguno de ellos descubriera la ropa y los accesorios, y pensarán algo que no era.

“En algún momento iban a ver los vestidos o las pelucas, y era inevitable. Por suerte entendieron que se trata de un personaje, de arte, y no hubo ningún problema”, indicó. Ahora su familia lo apoya y acompaña en cada montaje.

“Cuando me monto soy otra persona, soy el personaje. No sólo me cambia la imagen, el físico y soy mucho más alto, también cambia la actitud. Por suerte el boliche Flame (la disco alternativa de Cipolletti) me abrió las puertas y me contrataron para los shows. Así pude ir perfeccionándome y encontrando mi estilo”, añadió.

El cipoleño describió el arte drag como arte viviente. “Estos personajes no tienen sexo definido y eso te permite jugar mucho más con todo, no tenés límite. Es llevar todo al máximo y divertirte creando un personaje ficticio con todo lo que te podés llegar a imaginar”, explicó.

drag queen Shimmy

Ahora Shimmy logró trascender las fronteras del Alto Valle y su esfuerzo tuvo su recompensa al ser elegido como el mejor drag queen de toda la Argentina. El cipoleño ya había sido coronado como el rey en la competencia organizada en Flame Disco y fue convocado para presentarse en la competencia nacional, en Tucumán. Pero la pandemia cambió por completo la escena, lo que debía ser un show presencial con cientos de espectadores arengando a sus favoritos se volcó a transmisiones a través de internet.

“El Battle Royale está organizado por Divas, el concurso nacional de drag queen donde se elige al mejor de Argentina. Se hizo todo por internet y eran duelos donde competíamos de a dos. Fui clasificando hasta llegar a la final, donde gané. El nivel era muy bueno, y estoy súper feliz por eso”, contó.

Aseguró que este reconocimiento abre muchas puertas y espera poder recorrer los escenarios de todo el país apenas termine la pandemia.

“A quienes están pensando en experimentar este arte, les recomiendo que no pierdan el tiempo como lo hice yo, que dejen el miedo de lado y ser tiren de lleno porque se van a enamorar”, aconsejó.