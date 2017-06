Laura Suarez, la madre del joven, expresó a LM Cipolletti que están esperanzados en su evolución y pidió a la comunidad que oren por Lucas.

“Pasaron 32 días del accidente. Luciano logró salir del coma luego de sufrir dos paros cardíacos. De a poco sus pulmones van respondiendo, porque estaban muy afectados. Intenta despertarse, tiene reflejos, pero aún no está consciente. Tiene mucha medicación y esta sedado, pero no podemos lograr que me mire o haga una seña. El despertar es involuntario”, relató la madre.

Los médicos del hospital le dicen que necesita tiempo para que las heridas curen, y para que su cuerpo sane. “Cuando ingresó tenía el 90 por ciento de posibilidad de morir, y ahora ese porcentaje disminuyó al 40. Esto marca una evolución, y lo que más complica son las infecciones que atacan cuando el cuerpo se encuentra débil”, expresó.

“Mi hijo está en manos de dios, nada más. Toda mi familia está preocupada por la salud de él, y una vez que todo esto pase nos ocuparemos de la causa judicial”, aseguró.

Luciano Obreque fue gravemente herido cuando se encontraba en el interior de un Ford Scort y un joven borracho que escapaba de un control policial los chocó de atrás.