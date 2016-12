El ingreso a la pileta municipal costará $20 este verano

La entrada a la pileta municipal de la Isla Jordán seguirá teniendo un precio popular, aunque con un aumento del 33% respecto del último verano. En esta oportunidad costará $20.

La fecha tentativa para la apertura de la temporada será el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Si bien las obras de mantenimiento se han demorado un poco, el director de Deportes, Aníbal Iachetti, aseguró que llegarán sin problemas a poner todo a punto para ese día.

Las altas temperaturas se han adelantado y presionan para que la pileta municipal esté lista lo antes posible. Las tareas de reacondicionamiento habían comenzado a principio de mes, pero la ruptura de dos bombas de agua retrasó los tiempos. De todas formas, Iachetti afirmó que la pileta se encuentra llena y que se le está realizando el tratamiento correspondiente al agua. Declaró, a su vez, que el bajo caudal en el río contribuyó con las demoras.

Pese a que los vecinos manifestaron que el predio se encuentra bastante estropeado y con el pastizal alto, el ex futbolista recalcó que no es nada para alarmarse. “El mantenimiento del predio no nos preocupa porque se hace rápido. Estamos esperando a que arreglen un tractor”, explicó.

33% aumentará el precio de la entrada a la pileta municipal. Esta temporada de verano el ingreso al predio de la Isla Jordán costará $20, a diferencia de los $15 que se pagaban el año pasado. Mientras que los niños y niñas menores de 11, los jubilados y las personas discapacitadas podrán entrar gratis. En el predio, además, habrá canchas de vóley, fútbol y tejo.

A dos semanas de la apertura del complejo recreativo municipal, el director de Deportes no desespera y tiene confianza en que todo estará listo a tiempo. “Estamos trabajando para que esté en condiciones y podamos abrir la temporada el próximo 8”, remarcó. Además, recordó que están construyendo canchas de vóley, fútbol y tejo en el mismo predio. “Queremos que la gente pueda disfrutar del espacio al aire libre, aunque no quieran meterse al agua”, agregó.

En cuanto al precio, se decidió mantener un costo accesible para el común de las familias cipoleñas. La entrada general saldrá $20 y los menores de 11 años, los jubilados y las personas con discapacidades entrarán sin recargo. “Para aquellos grupos familiares grandes podemos arreglar una tarifa social. No queremos que los precios restrinjan la concurrencia”, manifestó el entrenador de las inferiores. Asimismo, adelantó que las colonias de vacaciones se realizarán también en el predio municipal de la Isla Jordán.

El funcionario explicó que mantener abierta la pileta los tres meses de la temporada de verano es muy costoso y que con el precio de la entrada no se intenta cubrir los gastos, sin cubrirlos en parte. Y en ese sentido aseguró que, de hacerlo, los precios atentarían contra el bolsillo de los vecinos cipoleños. “Lo que queremos es que la mayor cantidad de gente pueda hacer uso de la pileta. Está para eso y es nuestra obligación mantenerla en condiciones para que la comunidad pueda disfrutar del verano”, resaltó, por último, Iachetti.