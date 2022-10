El gremio Unter rechazó la prueba Aprender en Río Negro

“Responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de las comunidades educativas”, expresaron a través de un comunicado. De esta manera, el gremio docente Unter rechazó el Plan Nacional de Evaluación Educativa 2023-2024, y aclaró que “este operativo no es obligatorio para los docentes y estudiantes, y no tiene obligación de llevarlo adelante”.