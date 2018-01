El flete de fruta al puerto costará más de $10 mil

“Si bien sabemos que esta tarifa no es la que correspondería, ya que a esta altura deberíamos estar en $26 el kilómetro, no podemos perder de vista que el país está saliendo de una crisis y que el mercado del transporte no está exento de ello. La tarifa es más que aceptable en relación con los precios que maneja el mercado”, explicó el intendente Aníbal Tortoriello, quien preside la Capeac.

Además, fue taxativo a la hora de hablar del pago de las empresas frutícolas y las exportadoras que contratan a los camioneros: “Si bien queremos colaborar, es claro que año tras año los transportistas tenemos cada vez menos oxígeno. Por eso, nuestros clientes también deben ser razonables a la hora de entregar el dinero tanto de los anticipos para combustible (que significa el 40% de la facturación) como del pago mensual”, remarcó.

Se espera que la semana que viene comiencen los primeros viajes hacia el puerto de SAE. Desde Capeac informaron que sólo nucleados en la Cámara, serán unos 250 camiones los que transportarán la fruta valletana hacia la Terminal de Servicio Portuarios.

“Tenemos expectativas en que esta temporada sea mejor que la pasada. Sabemos que asoma con buenos augurios el mercado de Rusia, por lo que somos optimistas”, culminó Tortoriello.

El empresario transportista valoró el acuerdo en el contexto actual de la fruticultura y detalló: “Estamos conformes, aunque no perdemos de vista que sigue atrasada”.