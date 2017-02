El EPRE promete multas por los cortes de luz

Los cortes de electricidad que afectaron a miles de cipoleños durante horas, en algunos casos un día entero, no le saldrán gratis a la distribuidora Edersa. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) anunció que investigará las causas de las fallas vinculadas a las tormentas y que aplicará las multas que correspondan.

Según la distribuidora, hubo dos factores que provocaron los cortes del servicio entre jueves y viernes: la tormenta eléctrica y la orden de la operadora del sistema de alta tensión de racionar la energía ante una demanda excesiva. La segunda variable no es motivo de sanción posible, pero en el EPRE miran de reojo la explicación climática. “Hubo una tormenta muy importante y no se puede culpar a nadie porque no se puede prever. Pero todo esto estuvo agravado por la precariedad de la red de energía. Si estuviera en buen estado, el factor climático tendría menos impacto”, explicó el titular del organismo, Néstor Pérez, a LU19 .

El funcionario detalló que el EPRE inspeccionará las instalaciones afectadas para determinar el grado de incidencia de la falta de mantenimiento o inversiones.

Edersa ya sufrió en 2016 millonarias multas por la calidad de su servicio y Pérez advirtió que recientemente el EPRE le aplicó nuevos castigos. A ello podrían sumarse multas millonarias por la falta de inversión. “Ya se están aplicando sanciones en las situaciones que corresponden por la calidad del servicio. El objetivo no es sancionar, sino lograr que efectivamente se realicen las inversiones que correspondan. Nosotros creemos que la distribuidora tiene los medios para llevar adelante un servicio de calidad”, manifestó.

Las multas a la distribuidora no se cobran, sino que se descuenta un monto proporcional de la facturación a todos los afectados.

Otro impacto económico de los cortes de energía podría darse a través de la discusión del cuadro tarifario. Edersa reclamó un 70% de aumento, pero el EPRE definiría la cifra en función de las inversiones realizadas. “Antes se otorgaban las subas para que invirtieran, pero consideramos que no lo hicieron. Ahora vamos a controlar primero qué hicieron”, explicó Pérez.

Además de las sanciones por las fallas del jueves y viernes, el organismo tomaría nota de la falta de inversiones al definir la nueva tarifa.

“Todo esto estuvo agravado por la precariedad de la red de energía. Si estuviera en buen estado, el factor climático tendría menos impacto”.Néstor Pérez. Presidente del EPRE, en diálogo con LU19

70% de aumento de la tarifa reclama Edersa.

“La empresa está en todo su derecho de pedir un aumento, pero somos conscientes de que muchas veces ha tenido incrementos y no hizo las inversiones”, dijo Néstor Pérez.