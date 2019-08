“Tributo de los jugadores del Club Los Unidos a un amigo que se fue al cielo y que lo llevaremos en nuestro corazón para siempre. 06/10/09-Julián Pantoja”, rezaba el estandarte que colgaba al pie de una de las tribunas del estadio Municipal, junto al resto de insignias y símbolos de otras entidades que integran la Liga Municipal que festejó hoy sus 30 años.

Lo quería como un hijo Miguelito, el actual presidente del club que se ubica pegado a la Toma Obrera A, el alma de la institución. “Jugaba con nosotros en la Liga Confluencia, lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida y el grupo de compañeros le hizo esta bandera a modo de reconocimiento. Siempre la llevo a todos lados porque no quiero que pase al olvido. Se la muestro a los chicos que pasan por el club porque muchos pueden llegar a pensar en tomar una decisión así, pero les explico que de esas decisiones no se vuelve, la vida es lo único que tenemos…”, comenta al borde de las lágrimas a LM Neuquén.

“Muchos ‘petisos’ me han dicho ‘Miguel gracias a que me mostró esa foto, porque tenía algunos problemas y había pensado en esas cosas…’ (le cuesta seguir hablando pero retoma) Está bueno no olvidarlo y tenerlo presente. Aún hoy da mucha impotencia porque era un chico lleno de vida, no tiene explicación esto. Tenía 14 años, nos marcó como institución, mientras viva y pueda siempre lo voy a llevar a Juli a todos lados”, reitera emocionado este ejemplo de lucha por los pibes de una zona que no la pasa bien.

El emotivo y eterno recuerdo de humilde club de barrio al pibe fallecido 0.jpg

“Aquel día terminó la práctica, fue a su casa y se ahorcó con las vendas del club según nos contaron. Antes no expresaba nada que pudiera hacernos pensar en algo así. Era un chico espectacular. No entendimos por qué lo hizo. Gran jugador, jugaba de enganche y tenía un futuro enorme. La foto de la bandera es del mundialito de Cinco Saltos. Tenía un año más que Hugo Hernández (ex Rojo neuquino) y Walter Costas, a los que llevé a probarse a Boca en su momento”, amplía su desgarrador relato quien trató de transmitirle sus conocimientos futboleros y sus códigos callejeros y de vida a Juli como lo hace hoy con las promesas actuales. Pero lastimosamente no alcanzó.

“El vivía con los abuelos en Avenida Alem. Era muy reservado, muy educado. Estudiaba. Uno que les dedica su tiempo a los chicos trata de entenderlos. La foto estará siempre colgada en el vestuario. Los pibes se interesan por su historia”, asegura al repasar la vida de Pantoja quien lleva casi 30 años en el fútbol y fundó a Los Unidos en el ‘89.

Junto a Miguel está Brian, uno de los ex compañeros de Julián. "Era un referente, un capitán, un amigo, un crack... El no se fue, él sigue estando en Los Unidos", comenta el muchacho mientras se aferra a la bandera, igual que todo el grupo de allegados y colaboradoras del modesto y querido equipo.

A los 60 años y luego de cuatro intervenciones del corazón, Valeria admite que “debería estar descansando pero esta es mi pasión y vocación” culmina quien educa a los pibes y los induce al estudio para un futuro mejor. Les enseña a ser Unidos. Tanto que ni siquiera la muerte logra separarlos…