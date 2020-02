El drama de una víctima de violencia de género

Trabajadoras sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria tomaron conocimiento de la dramática situación y articularon el ingreso de la joven víctima y sus cinco hijos a la casa refugio municipal que brinda alojamiento transitorio, contención y asistencia a mujeres en riesgo.

Allí se encuentra todavía la víctima, junto a sus pequeños de 12, 10, 5, 3 y un año, hasta tanto no tenga otra red de contención. “La joven continúa en el refugio y no la vamos a dejar ir si sigue en situación de vulnerabilidad y no encuentra las herramientas para salir de acá”, indicó la titular de Desarrollo Social, Viviana Pereira.

Comentó que el equipo de guardia intervino hace una semana, cuando las víctimas eran contenidas por la referente del Barrio Obrero, Lila Calderón, en su propia casa. El equipo de trabajo fue en su búsqueda y coordinó el ingreso de la mujer y sus hijos al refugio. También se presentaron en la Comisaría de la Familia para hacer la denuncia.

“Todavía no está externada, pero hay una propuesta y una aceptación por parte de ella, ya que busca contención en su entorno familiar”, dijo Viviana Pereira, secretaria de desarrollo social y Promoción Comunitaria

“Si bien el ingreso y egreso de todas las víctimas al refugio es voluntario, estamos agotando todos los medios para buscar una salida a la situación. Puntualmente, en este caso, abordamos una estrategia de intervención en la red de contención”, sostuvo Pereira.

Por fortuna, el último informe de situación arrojó resultados, ya que plantea una salida con un familiar directo. “Todavía no está externada, pero hay una propuesta y una aceptación por parte de ella, ya que busca contención en su entorno”, contó la funcionaria.

Antecedentes

El caso está judicializado hace varios años en el fuero de Familia, ya que la violencia que padecen esta mujer y sus hijos no es reciente. Desarrollo Social tiene registros de que la víctima denunció el flagelo que vive en tres oportunidades.

El expediente está en el Juzgado de Familia 5, que no brindó información sobre el caso, ni siquiera si tomó alguna medida para velar por la seguridad de la víctima.

“El caso está judicializado desde el 2014 y no ha pasado nada. Alguien tiene que hacer algo por ella y sus hijos, no pueden quedar de nuevo en la calle”, indicaron desde Mujeres en Lucha.

3 Las denuncias previas por ataques violentos

Desde Mujeres en Lucha, la ONG que inició las gestiones para resguardar a la mujer y los menores de edad, cuestionaron que las primeras denuncias se hicieron en el 2014.

Buscan una solución integral

Terreno

Sin respuestas en la órbita judicial, organizaciones que se mueven por los derechos de los más vulnerables, como Mujeres en Lucha, buscan encontrarle terreno a la joven para que tenga donde vivir con sus cinco hijos.

Asistencia

Como no tiene trabajo, desde el Municipio intentan establecer si recibe la Asignación Universal por Hijo u otro beneficio social.

