El funcionario municipal aseguró que no es un número final porque hay que considerar la situación de aquellos trabajadores que hicieron paro algunos pocos días, pero no pudo precisar con exactitud el número. Y recordó: “Ellos tuvieron derecho a la huelga y nosotros a hacer retenciones. El concepto que tenemos con todos es ‘día no trabajado por paro, día no pagado’”.

Molinaroli advirtió, además, que si bien hubo una audiencia en la delegación provincial de la Secretaría de Trabajo, a la que asistieron representantes de Sitramuci y el Ejecutivo, no hubo ningún tipo de acuerdo entre las partes. “La forma en que los descuentos no se hagan es que haya una conciliación y eso no ocurrió”, aseveró.

Admitió que “no será grato” para los trabajadores confirmar el lunes los descuentos en sus haberes, pero a la vez consideró que los que hicieron paro también se tienen que hacer cargo de las acciones que llevaron adelante. “Siempre tuvimos buen diálogo y frente a un reclamo que no tenía mucho sustento no había necesidad de hacer una huelga de estas características”, manifestó.

Afirman que es legal

En el Municipio no creen que la contraofensiva legal que pudiesen desatar los descuentos vaya a llegar lejos. El secretario de Gobierno, Diego Vázquez, aclaró que el empleador no puede despedir ni sancionar al trabajador que hace paro, pero no está impedido de descontarle los días que no trabaje.

“El derecho de huelga no garantiza el pago de los días no trabajados, así está establecido por la Ley de Asociaciones Sindicales y la doctrina está avalada incluso por la Corte Suprema de Justicia. Legalmente, el Municipio está cubierto”, afirmó.

Vázquez explicó, además, que los días de paro no se van a pagar porque “hubo que contratar a otras personas para que hagan el trabajo que no hicieron” y cerró la idea: “No es una cuestión gremial, es plata que tuvimos que sacarle al vecino de otro lado, quien en definitiva pagó los costos de este paro”.

Es de esperar que el gremio Sitramuci convoque a una asamblea para decidir las acciones a seguir la semana próxima.

5% El porcentaje de trabajadores que serán sancionados, sobre el total de la Muni.

Un conflicto que no está cerrado

El gremio Sitramuci hizo paro por más de 15 días en Servicios Públicos en reclamo de ropa de trabajo y mejores condiciones laborales.

El Municipio presentó una denuncia para liberar espacios tomados y descontará los días no trabajados a los empleados que adhirieron a la protesta.

El lunes se pagarán los sueldos y algunos empleados sufrirán fuertes descuentos por haber adherido a muchos días de paro.