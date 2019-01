El Consejo de Seguridad no funciona desde hace meses

Sin embargo, desde mitad del año pasado, y quizás antes también, algunos de sus integrantes confirmaron a LM Cipolletti que no está funcionando, que se encuentra en stand by. “Es lamentable. Porque es necesario y hace falta una voz directa de la ciudadanía que te diga la realidad, que hable con las palabras que la gente quiere escuchar y no con las políticamente correctas”, dijeron integrantes del Coseci.

Ocurre que más allá de la inquietud y el apoyo que pudiese brindar el Municipio, la seguridad es resorte del gobierno provincial, es ahí donde se toman las decisiones. A nivel local, se pueden trasladar demandas e inquietudes, realizar gestiones y hacer consultas en otros ámbitos. Sus integrantes operan sin plata pero con mucho esfuerzo, y muchos de ellos ya no quieren hacerlo. Es que algunos aportan a la causa desde hace más de 15 años. Están cansados, no hay eco en sus demandas, tampoco interés de parte de la comunidad y las reuniones son muy esporádicas. Además, hace falta una renovación de autoridades.

Otro punto que atenta contra el funcionamiento del Consejo es la falta de regularización de las juntas vecinales, que podrían nutrirlo de integrantes.

“Es difícil porque la seguridad no depende de nosotros, y la gente se acuerda que existe el Coseci y participa cuando sufre un asalto, un robo, cuando le pasa algo, después se olvida. Hay un desinterés muy importante”, advirtieron.

Se espera que para marzo o abril próximo el organismo pueda salir del impasse en el que se encuentra, se reagrupe y reflote con participación y renovación de nuevas autoridades. Consideraron que es un instrumento válido e importante, frente a la necesidad que hay de reclamo. Tal vez sea cuestión de esperar el momento en que haya gente nueva que se involucre y esté dispuesta a que funcione, con apoyo efectivo de los gobiernos.

LEÉ MÁS

Tragedia sobre la Ruta 151: un hombre murió en un violento choque frontal

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de SAO