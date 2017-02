El alcohol cero no se aprobó pero ya genera polémica

En los últimos días se reflotó la intención de implementar la medida de alcohol cero en la ciudad de Cipolletti. De hecho, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Diego Vázquez, indicó que la propuesta está en análisis y que desde el Ejecutivo local han mantenido reuniones con profesionales de la salud del hospital para dialogar sobre el tema.

Pero si bien aún está en análisis, los detractores no tardaron en aparecer. Los principales son los dueños de negocios dedicados a la gastronomía. Desde la Cámara de Industria y Comercio adelantaron que se opondrán a la medida ya que “el alcohol cero no sirve”.

“A nivel nacional se hizo un megaestudio y los resultados arrojaron que una persona no puede conducir con más de 0,5. Con menos de 0,5 la gente puede manejar. El alcohol cero es ridículo. Vos te medicás porque sos diabético, te salta la pipeta y te quitan el auto. Te comiste una ensalada con vinagre y ya te saltó a 0,1. No tiene sentido. Sólo sirve para recaudar, nada más”, argumentó José Luis Bunter, titular de la entidad.

Además, el referente de los mercantiles aseguró que no le ve viabilidad al proyecto. “Sería meter más palos en la rueda a la situación económica que están pasando los comercios de Cipolletti y más los gastronómicos. Sería lamentable. La única es para generar infracciones, para quitar vehículos y recaudar”, añadió.

Por su parte, la directora de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones de la Provincia, Mabel Dell Orfano, también se opone a la iniciativa. Ella no considera necesario llegar a una medida tan extrema, aunque advirtió en la necesidad de que las personas sean conscientes y regulen la ingesta de alcohol.

“Como agencia todavía se está meditando por todas las consecuencias que tiene el alcohol al volante. Podemos decir que si uno tomara un vasito nomás en la cena y después maneja y llega a 0,2 o 0,3, eso no llega tener modificaciones en la conducta y tanta falta de reflejos como pasa cuando es mayor de 0,5. El tema es quién se queda con dos vasos. Lo que falla es la capacidad de control de la persona. Puede haber un montón de medidas que puedan favorecer que uno pueda estar en el volante manejando con cero. No es sólo la prohibición. Si uno come ensalada y tiene 0,2, no se le puede hacer la multa. El problema es la rigidez”, explicó.

Mientras que la concejal Alejandra Villagra, autora del proyecto, sostuvo: “Yo no creo que los límites sean una sola copa o dos. En una ciudad tan importante como Córdoba hay alcohol cero. Consultaron a los mejores médicos y especialistas en adicción. Cuando comencemos las tareas legislativas abriremos un foro para que todos los puntos de vista sean escuchados”.

Los concejales están dispuestos a tratar el proyecto durante el año

La presidenta del Concejo Deliberante, María Elisa Lazzaretti, aseguró que el proyecto está en la agenda de este año y que se tratará porque va de la mano de otras cuestiones, como la regulación de la fabricación y distribución de la cerveza artesanal, así como las fiestas al aire libre, el consumo de alcohol en los jóvenes. Sin embargo, la concejal Alejandra Villagra, una de las impulsoras de la propuesta, dudó de que pueda implementarse, dado que Cipolletti adhirió a la Ley de Tránsito Nacional, que permite conducir con un 0,5% de alcohol en sangre. De todas maneras, señaló que consultará con un abogado para encontrar el modo para que la localidad se sume a la medida que desde 2016 se aplica en Neuquén.