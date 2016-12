Los usuarios no tuvieron suerte en la Justicia y deberán soportar un aumento de los servicios de agua y cloacas muy superior a la inflación y los incrementos salariales otorgados por la administración pública y cualquier entidad privada. El Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso de amparo y convalidó la suba del 71% que se había dispuesto para las prestaciones que brinda la empresa estatal Aguas Rionegrinas.

Legisladores del Frente para la Victoria y una organización de consumidores habían recurrido a la Justicia para frenar el tarifazo de agua y cloacas, asegurando que ARSA y el Ejecutivo no habían respetado las leyes vigentes al definir el porcentaje de incremento. El fallo fue contrario a los demandantes, aunque no se expidió sobre la cuestión de fondo. El recurso no fue analizado en su totalidad ya que, con un argumento polémico, los jueces del máximo tribunal provincial determinaron que los legisladores y la Asociación Civil de Defensa al Consumidor del Río Negro “no acreditan de una afectación actual y personal”.

El fundamento del amparo era que el incremento del 71,34% en ambos servicios había sido dispuesto en forma inconsulta, lo que violaría el derecho de los usuarios a expresar su rechazo en forma previa. Además, los legisladores del FpV Marcelo Mango, Nicolás Rochas, Alejandro Ramos Mejía y Alejandro Marinao habían planteado que la cifra era desproporcionada.

En el amparo se solicitaba el llamado a audiencia pública y se exigía a la Justicia que congelara el incremento. Sin embargo, el juez Ricardo Apcarian aseguró que los denunciantes “carecen de la legitimación pertinente y que la mera invocación de la calidad de legislador, concejal, integrantes de una asociación o simple ciudadano no habilita a la legitimación procesal”.

Así, quedó vigente el incremento que había sido convalidado por el Ejecutivo en cuotas del 35% y el 36,34%. La segunda fase del aumento se aplicará en febrero.

La suba tendrá alto impacto para los usuarios, ya que las boletas tendrían un piso de $250 para las conexiones domiciliarias y de $500 para los comercios. En total, Aguas Rionegrinas tiene más de 203 mil clientes.

Para los jueces del Superior Tribunal, legisladores y una agrupación de consumidores no tienen legitimidad para reclamar por el incremento.

ARSA desmintió una cadena de Whatsapp

La empresa estatal Aguas Rionegrinas salió ayer al cruce de las versiones sobre la calidad del agua en distintas ciudades del Alto Valle. Por la turbiedad de los ríos, el líquido sale de color marrón por muchas canillas y en Whatsapp se inició una cadena en la que se mencionaba que la firma había advertido que ese líquido no era potable.

Desde ARSA garantizaron la calidad del agua, aun cuando tenga coloración marrón, y explicaron que esta semana hubo picos de turbiedad tanto en el río Negro como en el Neuquén, y ello afectó el funcionamiento del sistema y derivó en la entrega de agua a granel y en bidones. El reparto obedece -según la firma- al menor caudal de la red, no a que el agua no es potable.