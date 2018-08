La concejal asistió a la presentación del libro de los militantes provida, Agustín Laje y Nicolás Márquez, y habló sobre el proyecto rechazado en el Senado. “Se descuidó lo que se debería haber hecho, que es disponer el dinero del Estado en políticas de educación sexual integral”, planteó en torno a la discusión que se instaló en la agenda pública.

A nivel local, “la discusión del proyecto de los pastores para declarar a la ciudad provida continúa porque Cipolletti se merece un debate sobre la vida y la muerte, que es el fundamento de todo esto. Nuestra ciudad tiene tristes antecedentes de femicidios no esclarecidos, y en un contexto de violencia social no sólo es hacer referencia a la vida desde la concepción, y no religiosamente sino científicamente, con relación al embrión y sus derechos”, comentó Lazzaretti a LM Cipolletti en un análisis abarcativo del concepto de declaración de ciudad provida.

El lema de la campaña por el aborto legal plantea tres ejes: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Sin embargo, la titular del Poder Legislativo cipoleño afirmó: “Se ha tomado la práctica del aborto como una medida de anticoncepción y se descuidaron las políticas de prevención”.

La presidenta del Deliberante aseguró que la iniciativa buscaba “liberar y poner en marcha una práctica de anticoncepción”

El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue frenado por el Senado buscaba otorgar a todas las mujeres el derecho de abortar, sin necesidad de cumplir las causales no consideradas delito por el Código Penal. “Eso es liberar y poner en marcha una práctica de anticoncepción”, fustigó la concejal.

“El protocolo de aborto no punible hace referencia al acceso a la salud, que es un concepto muy amplio y ambiguo. Habla de la afectación de la vida de la mujer y sus relaciones sociales, y eso es una cuestión no esclarecida. En la próxima ley deberían especificar bien las circunstancias, porque parece la instalación de una nueva práctica de anticoncepción”, refirió Lazzaretti.

En el Deliberante, mientras tanto, continuarán discutiendo la propuesta de los pastores evangélicos para declarar a Cipolletti ciudad provida. Los concejales que se oponen les reclamaron a los pastores evangélicos que, si la intención es oponerse al aborto, modifiquen el texto para dejarlo claro porque la iniciativa original no lo manifiesta en forma explícita.

--> Un problema de principios y valores

Lazzaretti ratificó su apoyo al proyecto del Consejo de Pastores y su rechazo tajante a la ley de aborto. Y cuestionó la “falta de valores” de la sociedad actual.

“Se llega a estas prácticas porque el Estado ha fracasado y porque a la sociedad le faltan principios y valores”, criticó.

“Hoy se cambiaron los valores, y ese es el fondo de la cuestión. Los Derechos Humanos son para todos los seres humanos: el punto es que al embrión no se lo considera así y no existe igualdad de derechos. Al faltar esto se atenta contra la dignidad humana”, expresó la concejal cipoleña.