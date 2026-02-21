Educación sin barreras: volver a estudiar y terminar el secundario en Cipolletti es posible

El CEM 147 del barrio Anai Mapu abrió las inscripciones para que adultos finalicen el secundario gratis, con modalidad flexible y centro infantil para quienes tienen hijos a cargo. Enterate los detalles

El CEM 147 de Cipolletti tiene abiertas las inscripciones para que los adultos finalicen el secundario.

Para muchos, terminar la escuela es un sueño frustrado; para otros, una oportunidad que aparece con el paso del tiempo y las ganas intactas de superarse. En Cipolletti , esa posibilidad se vuelve concreta a través del CEM N° 147 del barrio Anai Mapu, una institución que desde hace años acompaña a jóvenes y adultos que desean finalizar el secundario con una propuesta gratuita, flexible y adaptada a sus realidades.

La iniciativa no solo se destaca por ser completamente gratuita, sino también por su enfoque inclusivo. A través de un plan de estudios de tres años , el establecimiento ofrece el título de bachiller con orientación en Mediación Social , incorporando además salidas educativas y cursos complementarios que enriquecen la formación integral de los estudiantes.

Uno de los aspectos más valorados por quienes se acercan al CEM 147 es la posibilidad de acceder a una educación pública sin costo , en un esquema pensado especialmente para adultos que, por distintos motivos, no pudieron completar sus estudios en la edad tradicional.

Los cipoleños de 18 años en adelante, tienen la posibilidad de ingresar al CEM 147 para finalizar sus estudios secundarios de forma gratuita.

Las clases se dictan de lunes a viernes, en el horario de 18:35 a 21:35, lo que permite compatibilizar el cursado con jornadas laborales, tareas domésticas u otras responsabilidades. La sede funciona en calle Los Menucos 1741, en el barrio Anai Mapu, y actualmente mantiene abiertas las inscripciones.

Los requisitos son simples: DNI, partida de nacimiento y certificado de finalización de séptimo grado o pase escolar. Esta accesibilidad busca justamente derribar las barreras de ingreso y facilitar que más vecinos puedan retomar su trayectoria educativa.

Además, el CEM cuenta con un Centro Infantil destinado a los hijos o menores a cargo de los estudiantes para que estén mientras cursan.

Estudiar con hijos ya no es un impedimento

Uno de los puntos más innovadores y valorados de la propuesta es la presencia de un centro infantil dentro de la institución. Allí, niños de entre 1 y 8 años pueden permanecer al cuidado de docentes especializados mientras sus madres o padres cursan.

Este servicio, también gratuito, representa una herramienta fundamental para muchas familias que, de otro modo, verían imposible sostener la continuidad educativa. Para acceder, solo se requiere presentar el DNI del menor y del estudiante.

La inclusión de este espacio responde a una realidad, gran parte de los alumnos adultos tienen hijos a cargo. En ese sentido, el CEM 147 no solo ofrece educación, sino también condiciones reales para que ese derecho pueda ejercerse.

Anita, vecina de la ciudad junto a sus hijos en la entrega de diplomas 2025.

Anita, el ejemplo que inspira

La historia de Ana María Seguel, conocida como Anita, sintetiza el espíritu de la institución. Vecina de las 1200 Viviendas, logró finalizar el secundario en 2025 a los 67 años, junto a dos de sus hijos: María Elena, de 44, y José, de 40. “Sigo emocionada”, expresó en diálogo con LM Cipolletti tras su graduación. Su recorrido no fue sencillo: había dejado la primaria en cuarto grado y recién en 2021 retomó sus estudios. Con esfuerzo, constancia y el acompañamiento de la escuela pública, logró completar el nivel medio.

“Sin el secundario se complica para conseguir empleos dignos”, reflexionó, dejando en claro la importancia de la educación como herramienta de inclusión y crecimiento personal.

Durante su paso por el CEM 147 no solo obtuvo el título, sino también reconocimientos como “mejor compañera” y “asistencia perfecta”. Su historia, atravesada por el trabajo, la crianza de cinco hijos y múltiples desafíos, se convirtió en un ejemplo para toda la comunidad educativa.

Anita destaca especialmente el trato recibido: “Me respetaron mucho. Éramos de distintas edades, con diferentes historias, pero siempre hubo compañerismo”. Incluso recuerda con cariño a sus compañeros de estudio, con quienes compartía tareas y objetivos día a día.

Las inscripciones están disponibles de lunes a viernes en Los Menucos 1741 del barrio Anai Mapu de 18:30 a 21:30.

Educación que transforma vidas

El CEM 147 no es solo una escuela, sino un espacio de contención, inclusión y segundas oportunidades. A lo largo de su trayectoria, iniciada en 2012, cientos de vecinos lograron terminar el secundario y abrir nuevas puertas en lo laboral y personal.

La experiencia lo confirma una y otra vez, nunca es tarde para volver a estudiar. Con una propuesta gratuita, flexible y con herramientas concretas como el centro infantil, la ciudad cuenta con una propuesta educativa que impacta de forma directa en la calidad de vida de los cipoleños. Al mismo tiempo, la continuidad de este tipo de espacios también depende del compromiso de la comunidad: la inscripción de nuevos estudiantes resulta clave para sostener la matrícula y garantizar que la institución continúe funcionando y creciendo.