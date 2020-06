El Ministerio Público Fiscal le reprochó que unos vecinos fueron a pedirle que bajara la música y él salió con un arma y los amenazó. Se conoció que no hay constancias de que se hayan efectuado disparos ya que no se hallaron casquillos, por lo que no se pudo probar lo que mencionaron algunos vecinos.

La jueza que dirigió la audiencia, Agustina Bagniole, dispuso que el imputado tendrá que mudarse del barrio Obrero y acatar una prohibición de acercamiento de 1.000 metros hacia las víctimas. Hasta que su defensor pruebe que efectivamente que el acusado abandonó el barrio y se constate el nuevo domicilio, seguirá alojado en una comisaria de Cipolletti.

La fiscalía había solicitado la prisión preventiva por el temor de las víctimas, aunque ese parámetro había sido utilizado como precedente en una causa por violencia de género. Este caso, a diferencia, se trató de un conflicto vecinal y las personas amenazadas fueron un hombre y una mujer.

Como solución alternativa, se planteó la posibilidad de mudarse del barrio y no acercarse a las víctimas. Si el imputado no cumple esta pautas, la fiscalía puede volver a solicitar la prisión preventiva.

A Vázquez le formularon cargos por los delitos de amenazas con armas de fuego y violación de medidas para contener epidemias.

