Dura crítica del peronismo local a la gestión municipal

Oscar Rodríguez, referente de la agrupación Cipolletti en Defensa del Proyecto Nacional y Popular, fue categórico en calificar como “muy mala” la actual administración. “El tránsito es un desastre, las calles están todas rotas, no se resuelve el problema del transporte colectivo urbano, no se ha convocado a las juntas vecinales y los servicios municipales no andan bien”, enumeró.

“Se puede asegurar que en el Municipio no hay gestión”, manifestó y dijo que “la poca obra pública que se ha puesto en marcha se hace ahora con fines electoralistas y es cara para los vecinos”.

“El de Tortoriello es un gobierno de gran mediocridad, que le teme a la participación del pueblo y por eso no llama tampoco a la reforma de la Carta Orgánica”, afirmó.

“Presentamos propuestas para reformar la Carta Orgánica Municipal y para cederle tierras a la Universidad de Río Negro, y ni los trataron. Muestran mucha mediocridad”. Oscar Rodríguez. Dirigente de Cipolletti en Defensa del Proyecto Nacional y Popular