El titular de la CIC local, José Luis Bunter, dijo que hay consenso unánime para terminar de una vez con estas metodologías de protesta. Aclaró que no están pidiendo “mano dura” al Estado, pero sí que empiecen a asumir un “mayor protagonismo” en defensa de los comerciantes y los vecinos.

“Los reclamos pueden ser justos y razonables, pero los medios que utilizan no, en eso no estamos de acuerdo. Si afectan a terceros, no creemos que sean lícitos”, sostuvo el comerciante cipoleño.

Desde la cámara consideraron que estas acciones son un problema regional y como tal hay que abordarlo desde Choele Choel hasta Catriel, en Río Negro, y desde Zapala hasta la zona de la Confluencia del lado neuquino.

“Queremos que los gobiernos comiencen a tomar protagonismo en defensa de los comerciantes y que liberen los puentes. No diremos cómo, en eso no nos vamos a meter, pero no va más cortar las rutas provincial o nacional porque despidieron a cuatro personas de una empresa. Así cualquiera que se viera vulnerado en sus derechos haría lo mismo”, sostuvo.

Acuerdo en la región

El de los piquetes es un tema de la agenda entre las cámaras de la región que se volverá a plantear en la próxima reunión, ya que se acerca el fin de año, las fiestas y las vacaciones, y no quieren más complicaciones de las que tienen, más aún cuando la ciudad es un paso obligado del turismo que circula por la zona. “Tenemos que prever que estos cortes no tienen que estar más. Nos perjudica a todos”, manifestó Bunter.

Piden soluciones al Estado

Los comerciantes se reunieron con fiscales, a quienes les trasladaron sus inquietudes y reclamos, y pidieron que la Policía identifique a los responsables de los daños, de manera que luego se hagan cargo de reparar lo que destruyeron.

El problema surge cuando éstos son adolescentes, para lo cual tienen una reunión en carpeta con la secretaría provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. “Necesitamos que en estos casos pongan en marcha los planes provinciales que ofrecen contención”, indicó Bunter. Plantearán lo mismo al gobernador Alberto Weretilneck.