Miguel Ángel Barcos, director del Coro Polifónico de Cipolletti. (Archivo)

Según se adelantó, serán más de 100 artistas en escena, incluidos Daniel Sánchez Cassataro en piano y teclados, Julián García en voz y guitarra, Federico Olivero en percusión y los integrantes de Encauce Trío, Octavio Arias y Rodrigo Núñez ambos en sikus y quena y Jorge Benegas en charango.

En tanto que las agrupaciones corales que forman parte del espectáculo son Coral Jubileo (con integrantes de Allen, Cipolletti y Fernández Oro y Dirección de Ana Elena Molina y Vedia), Coral Canto Esperanza (con Dirección de Julián García), Coro Claro de Luna (con Dirección de Marcela Santiago) y el Coro Polifónico de Cipolletti, con la Dirección de Miguel Ángel Barcos.

La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la Sala (no es necesario retirar tickets previamente).

Un homenaje al rock en inglés

Al otro día -el domingo-, y desde las 21, será el turno de subir a escena del staff de la Fundación Cultural Patagonia, quienes presentarán el espectáculo “Homenaje al Rock Inglés (Parte 2)”.

La producción une a la Orquesta Sinfónica FCP, Rock FCP y Artistas FCP, y propone un interesante repertorio de grandes temas del rock en inglés, con los arreglos de Gerardo Gardelín.

El programa está compuesto por “Aces of spades” (Motorhead), “Another day in paradise” (Phil Collins), “Enjoy the silence” (Depeche Mode), “Every breath you take” (The Police), “Have I told you” (Rod Stewart), “Hope of deliverance” (Paul McCartney), “Just like heaven” (The Cure), “Let’s dance” (David Bowie), “Neon knights” (Black Sabbath), “Ordinary world” (Duran Duran), “Run to the hills” (Iron Maiden) “Unchain my heart” (Joe Cocker) y “Wonderwall” (Oasis), entre otros.

Fundacion-cultural-patagonia.jpg

La Orquesta Sinfónica FCP, dirigida por el maestro Fabrizio Danei, está compuesta por más de cincuenta músicos. En tanto, Rock FCP está integrado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarras y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz y Cristian Vallejos, batería y voz.

Junto a ellos actuarán los cantantes Pablo Aristimuño, Enrique Caneo, Alfonsina Magariño y Alejandro Sandoval.

Las entradas cuestan $500 y se pueden adquirir a través de la boletería online https://cipolletti.gob.ar/.