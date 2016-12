Dos policías de la Subcomisaría 79 irán a juicio oral el próximo año por una violenta represión que terminó con un adolescente herido de gravedad en el barrio de las 1200 Viviendas. El menor perdió un ojo producto del disparo de un arma antitumultos. Mientras tanto, la situación sobre un tercer efectivo se resolverá en los próximos días.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, se concretó esta semana una audiencia para analizar los procesamientos de tres agentes de la Unidad 79 de Cipolletti, que enfrentan una acusación por vejaciones.

La medida adoptada en primera instancia había sido apelada, pero sólo uno de los implicados, a través de su defensor particular, insistió en su inocencia respecto de los cargos en su contra. Por este motivo, en un plazo de 8 días, se expedirá la cámara criminal interviniente. Para la defensa del policía que espera una opinión a su favor, las pruebas no son suficientes y su procesamiento debería ser revocado. Ante esta argumentación, el fiscal Martín Pezzetta retrucó que “no es cierto que no existe prueba o que la prueba resulta insuficiente”.

La parte acusadora enumeró varias pruebas, entre las que se destacan un acta de procedimiento, el parte diario de la Policía y “sobre todo el relato de la víctima en Cámara Gesell, confirman la presencia y las circunstancias que originaron la investigación desarrollada por la fiscalía”.

Por otro lado, Pezzetta descartó una agresión de la víctima contra los policías y precisó que “se dijo que el menor había tirado piedras, sin embargo, esto no figura en el acta de procedimiento”.

Asimismo, se reafirmó el valor del testimonio de una mujer policía, que participó del procedimiento aunque no fue imputada por el violento hecho.

El hecho

Brutal golpiza y un disparo

La parte acusadora está representada por el Ministerio Público Fiscal y la querella, a cargo de la abogada Victoria Naffa, quien en sintonía con Martín Pezzetta requirió la confirmación de los procesamientos a los tres policías.

El violento incidente donde el menor de 15 años perdió un ojo ocurrió en septiembre de 2015. Fue interceptado por la Policía en Homero Manzi y Naciones Unidas y sufrió una brutal golpiza. Después vino el disparo.