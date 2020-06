Doñate será querellante en la causa por espionaje ilegal

El senador nacional por Río Negro, Martín Doñate, se presentó hoy ante el Juzgado Federal número 8 a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, en calidad de querellante contra el ex Presidente Mauricio Macri, y los responsables de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, en la causa que se investiga el espionaje ilegal perpetrado por dicho organismo a políticos, empresarios periodistas y sindicalistas. Entre las víctimas se conoció que están el ex gobernador Alberto Weretilneck, la ex diputada Silvia Horne y el actual senador, Martín Doñate.