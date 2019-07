Admiten que el ofrecimiento es insuficiente y no descartan medidas de fuerzas tras las vacaciones de invierno.

Docentes discuten la oferta salarial y no descartan un paro

La última oferta salarial del Gobierno no dejó satisfechos a los gremios. Se trata de un aumento del 7,5% a pagar en tres tramos que fue rechazado por ATE y UPCN en la Mesa de la Función Pública y también por la Unter en la paritaria docente. En este último caso, se anunció que si la oferta no se mejora, no comenzarán las clases al regreso de las vacaciones de invierno.