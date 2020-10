Docente cipoleña creó un canal en Youtube para enseñar en pandemia

El sitio en Youtube fue creado en agosto y ya superó las 5.500 vistas. "Para mí es una locura, yo estoy muy sorprendida. Es lindo saber que hay muchas docentes dispuestas a aprender cosas nuevas y que yo las puedo ayudar. De golpe se abrieron un montón de puertas que estoy tratando de procesar", expresó Cintia.

Embed

Ella es profesora de inglés y trabaja en la Escuela Crear con alumnos de los ciclos inicial y primaria. En Youtube, la gente la puede buscar como Cintia Iriarte o Has Academy. Tiene 32 años, es mamá de dos hijos, de 7 y 2 años, y le costó como a todos reinventarse en tiempos de pandemia, sobre todo porque fue una situación que los agarró de sorpresa. "Desprevenidos", dijo. Lo que estaba pasando en China y Europa, entonces se veía como algo lejano; y de repente, un viernes le comunicaron que a partir de lunes próximo no volvían a las aulas.

"Muchos (docentes) no estábamos preparados y nos faltaban herramientas para dar clases virtuales. Yo pensaba en mis alumnos y me parecía cruel que estudien solitos desde la casa. Me preguntaba cómo iban a hacer, si muchos papás no manejan la lengua, ni tenían los medios. Al principio, todo fue muy desorganizado, con las hojas de un libro que teníamos que escanear para enviar por correo electrónico o por mensaje de Whatsapp. Luego, hubo una plataforma para subir los trabajos y vimos que había que innovar para que los chicos estén motivados", contó.

De a poco, esta profe le fue agarrando la mano y el gusto. Se armó de una rutina y logró que otras docentes y compañeras de trabajo se enganchen. Así pasaron muchas horas de videollamadas explicando cómo hacer un aula interactiva para sus alumnos, dónde cliquear, qué contenidos subir. Hasta que se volvieron más cancheras.

"Estuvo tan bueno todo este proceso, donde más allá de escanear las páginas de un libro, pudimos crear aulas interactivas, y la respuesta de los alumnos y las familias fue muy buena, que dije ´vamos a ver si podemos ir un poco más allá y hay otras docentes que podemos ayudar'. Siempre viene bien saber que está haciendo el otro para copiar la idea o inspirarnos", manifestó la profe de inglés.

Así empezó Cintia, con un video para los docentes, en un canal gratuito de Youtube. Ahora, como proyecto ya la contactaron desde Mar del Plata y Lanús, provincia de Buenos Aires, para capacitar a otras docentes con un seminario on line.

Cintia Iriarte 2.jpeg

Al canal de Youtube sube tutoriales sobre cómo hacer un aula virtual, por ejemplo. Ofrece a los docentes distintos tips y comparte su experiencia, lo que le va pasando. "Un poco la idea es que los chicos puedan hacer clic en un aula donde las tareas están escondidas, disfrazadas, y las pueden encontrar en canciones, juegos, videos. A nosotras, además, nos encuentran caracterizadas o nos ven en un video donde les hablamos de la forma más entretenida posible para que se motiven", explicó.

Por caso, planteó a sus alumnos de séptimo grado que octubre sea el mes de los desafíos, incorporando una misión para cada día hábil en un calendario. La propuesta los enganchó enseguida y están re comprometidos. "Los que cumplen, saben que tienen un premio. Le armé una tienda virtual donde tienen distintas actividades para elegir", acotó.

Pese a las nuevas tecnologías, extraña el aula

Cintia reconoció que si bien " todas estas herramientas son muy buenas, como docente extraño el aula". Confesó que "está muy orgullosa" de lo que logró con sus alumnos y sus familias, porque hubo respuesta y compromiso y trabajaron de una "manera increíble", cada uno desde el lugar que pudo. Pero reiteró: "Se extraña el contacto, ni hablar con los más chicos de nivel inicial". Aunque pudo dar la mayoría de los contenidos que tenía planeado.

Embed

"La tarea más importante que tuve fue estar para ellos, todo el tiempo, que me cuenten cómo están, qué están haciendo, qué libro están leyendo. A veces uno se olvida que esa parte, lo emocional, porque tratamos de dar los contenidos y no queremos perder el año. Pero hay muchas familias que transitan dificultades y está bueno llamarlos y decirles ´valoro que te puedas conectar, que lo estés intentado'. Es necesario que le demos nuestro apoyo. Son niños y se están perdiendo un montón de cosas", advirtió.

Cintia reconoció que ese es su mayor desafío: contener a los alumnos, y que esa contención comience en la casa de cada uno. "Espero que podamos volver a la normalidad pronto, porque los chicos necesitan esa contención; y que terminemos el año con niños sanos y felices, porque es difícil educar a niños que están angustiados. Los contenidos siempre se pueden recuperar", enfatizó.

Valoró el esfuerzo que están haciendo todos los alumnos, sin entrar en comparaciones; y aseguró que seguirá adelante con el canal de Youtube, aunque se vuelva a las aulas.