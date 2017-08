"Venimos manteniendo dialogo con todos los gremios, y avanzamos en diferentes tema. Siempre se invitó a Sitramuci también, pero no asisten porque piden reuniones exclusivas", expresó Vázquez en dialogo con Lu19.

"Vecinos y comerciantes son los perjudicados por estas protestas. Ellos pretenden funcionar de manera extorsiva. Esperan que agachemos la cabeza y los conformemos, pero esto no funciona así. Es una imposición y éste gobierno no lo va a avalar bajo ningún punto de vista. No vamos a ser cómplices", relató el funcionario.

Los 10 empleados contratados fueron contratados por 3 meses, se les renovó un mes más, y se terminó la tarea. Es algo normal, siempre se hicieron estas contrataciones.

Aseguró que no están reclamando la falta de pago, y que en esta gestión lograron el pase a planta de cientos de trabajadores garantizando sus derechos. "No vamos a ceder a la imposición y los caprichos de 50 municipales", reiteró.

Expuso que "ésto no es garantizar los derechos para todos, es garantizar los caprichos".