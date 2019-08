Dos de ellos no habían sido notificados y el tercero tenía conocimiento pero no compareció ante las autoridades judiciales de la ciudad, de modo que no se descarta que se lo traslade por la fuerza pública si hoy no se presentan.

“Trataremos de que la audiencia no se frustre. El objetivo es formular cargos y ver si se retiran de forma voluntaria o hay que insistir con el desalojo”, comentó la fiscal.

Sigue la tensión

Por ese motivo, la tensión persiste en la toma. Es que ya anunciaron que no piensan irse del predio, ya que no tienen ningún lugar donde vivir con sus familias. Pero la postura de la fiscalía es clara. Si no se van por las buenas, deberán hacerlo por las malas.