Di Tella pidió por las obras sobre la Ruta 22

“El Municipio tiene que ocuparse tanto de lo importante como de lo urgente, y lo urgente pasa por no tener más muertes que se pueden evitar. Tenemos cruces muy peligrosos, como el de la Isla Jordán, el de Puente 83 y el de Estado de Israel, que a determinadas horas se convierten en una ruleta rusa. El que empieza a cruzar no sabe si llega a la otra vereda. Y eso no es justo”, expresó Di Tella.

“A esta altura, parece que a Vialidad Nacional no le importa mucho lo que pasa más allá de la General Paz y de Buenos Aires. Por eso me propongo actuar con rapidez. Primero, la respuesta y la seguridad de los vecinos que transitan por el lugar”, relato el candidato de Juntos.

El otro aspecto es el del futuro de la ruta. “Vivimos en una Ruta 22 que fue diseñada para el tránsito y las ciudades que había en la década del 60. Y casi 60 años después tenemos un camino colapsado y con tasas de accidentes muy altas. Por eso hay que hacer otra cosa que no sea, obviamente, el despropósito que empezaron a hacer en otras ciudades”, puntualizó.

Di Tella explicó que todavía no se conoce el proyecto de Vialidad para cambiar la traza. “Sólo una promesa en el aire, pero nada concreto. Por eso vamos a reclamar una definición de por dónde va a pasar la ruta, en qué punto va a modificar el recorrido, y por dónde vamos a llegar a Neuquén”, indicó. Agregó que tampoco conocen quién se hará cargo del mantenimiento hasta los puentes que unen la ciudad con la provincia de Neuquén.