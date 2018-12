Los terrenos están ubicados en un lugar que hasta el momento no se encuentra habilitado para emprendimientos inmobiliarios, aunque ya fueron declarados de utilidad pública y quedaron sujetos a expropiación.

Las parcelas que se están ofreciendo a través de la firma Roca Manantiales se encuentran ubicadas entre las calles Águila Mora, (calle 61-2), Las Torcasas, Naciones Unidas, Río Negro y Pastor Bowdler. Desde la comuna recordaron que ninguna de ellas cuenta actualmente con habilitación y no se pueden vender a privados.

Meza aclaró que la intención nunca fue perjudicar a los trabajadores, sino por el contrario facilitar a los empleados municipales de magros salarios una oportunidad asequible a su bolsillo para acceder a la tierra y a la vivienda propia.

Según detalló, había acordado con la empresa una financiación de 72 cuotas, con valores que oscilaban entre los 4850 pesos y los 8850.

“Yo no esperaba encontrarme con esto. Preocupado porque a los trabajadores se les esfuma el sueño de la casa propia, me puse en campaña para que no terminen viviendo en las tomas y apareció esta empresa que acreditó con documentación que tengo en mi poder la titularidad de esos terrenos”, comentó el sindicalista.

Por eso, desmintió “rotundamente” cualquier intento de estafa. “Esto lo hicimos de buena fe, nunca buscamos estafar a la gente”, acotó. Y consideró que la acción municipal que se materializó en una intimación por escrito “es un ataque más a nuestra organización para desprestigiarla”.

Luego de recibir la intimación, comentó que pidieron a la empresa que se expida sobre el asunto para saber si irá a fondo con el proyecto o no. Meza advirtió que los terrenos en disputa forman parte de las más de 500 hectáreas que serán urbanizadas por ordenanza municipal. Y añadió: “Que no me hablen de tierras productivas, porque hace más de 25 años que son baldíos con yuyos y otros espacios ya han sido tomados por otros vecinos organizados”.

No descartó que la polémica también sea fagocitada por particulares vinculados al poder municipal que quieren comprar esas tierras con fines inmobiliarios. “Lo que hace el Municipio es malicioso, pero nosotros no vamos a bajar los brazos por los compañeros”, aseveró Meza.

Al puñado de inscriptos se les devolverá el dinero que ofrecieron para señar un terreno. No obstante, algunos ya manifestaron al sindicato que no retirarán la seña hasta que se aclare la situación. “Desconfían del Municipio y apoyan al sindicato”, cerró.

Un nuevo conflicto entre el Municipio, el gremio y la empresa

A mediados de noviembre, el gremio Sitramuci anunció un loteo exclusivo para empleados municipales. Se trataba de un extenso predio que se iba a subdividir en 300 lotes, gracias a un acuerdo alcanzado con la empresa Roca Manantiales. Sin embargo, a los pocos días desde el Municipio ad

virtieron que los terrenos no son ni de la empresa ni del gremio y que están ubicados en una zona de la ciudad que aún no fue urbanizada. Por otra parte, la empresa Roca Manantiales también se vio envuelta en otro conflicto dominial cuando vendió lotes en Ferri y la comuna clausuró el predio. De

esta manera se dio inicio a un nuevo conflicto entre el Municipio, el gremio y la empresa, quienes ya tienen un largo historial de enfrentamientos. Omar Meza, secretario general de Sitramuci, asegura que están siendo víctimas de una persecución por parte de la gestión de Aníbal Tortoriello.