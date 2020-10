En cuanto a la mecánica de los hechos, señalaron que, de acuerdo a la información aportada por los testigos, Fernández se movilizaba en una motocicleta en inmediaciones de José Hernández y Venezuela, en el barrio Villarino, a pocas cuadras del hospital cipoleño. En estas circunstancia se habría cruzado con el sospechoso, quien le habría disparado en varias oportunidades, provocándole la muerte.

crimen barrio villarino Detuvieron a un hombre por el homicidio en barrio Villarino

La víctima fue identificada como Héctor Rafael Fernández, de 32 años.

La fiscalía cipoleña investiga, además, si hubo una discusión el mismo día del ataque entre la víctima y el sospechoso.

En este sentido, remarcaron que en las próximas horas se solicitará la correspondiente formulación de cargos, en la cual se expondrá la acusación y la evidencia recolectada hasta el momento.

Finalmente, fuentes judiciales informaron en diálogo con LM Cipolletti que durante el tiroteo un nene resultó herido, pero las heridas no fueron de gravedad y -por el momento- no brindaron mayores detalles sobre ese hecho en particular.