Detectaron una fiesta clandestina en una chacra cipoleña

Una juntada de amigos que se fue de las manos porque siguió cayendo gente a la chacra donde se realizaba el festejo terminó en el Juzgado de Faltas municipal con un acta de infracción. El organizador de la fiesta no había pedido permiso para realizarla, ni respetaba los protocolos establecidos. Superaba la cantidad de personas que podían reunirse, ni se respetaban las medidas de seguridad. Pero al menos, y a diferencia de otros infractores, el joven responsable del evento se hizo cargo de la situación y pidió disculpas.

El personal de esa unidad colaboró con los inspectores municipales, quienes tienen el poder de Policía en estos casos para resguardar su integridad. Afortunadamente, la fiesta no terminó en incidentes violentos, como ha ocurrido otras veces. Al llegar, muchos jóvenes corrieron hasta los vehículos que dejaron estacionados y se perdieron de vista. No obstante, el titular de la fiesta no huyó del lugar. Recibió el acta de infracción y el personal de Fiscalización secuestró todos los equipos de música, luces y parlantes que había en la fiesta.