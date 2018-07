Desvinculan a un delegado gremial y hay polémica

Al trabajador se le venció el contrato y el Municipio no lo renovó, aunque las razones generaron polémica y la votación como delegado le daría cobertura a su puesto. Desde el Ejecutivo no hubo respuestas a los llamados de LM Cipolletti para que brinden su versión.

El funcionamiento del 109 y las cámaras de vigilancia se superponen desde hace meses con el 911 y el centro de monitoreo que opera la Policía. Los empleados municipales habían manifestado su preocupación por la situación, pero fueron ratificados.

La elección

El lunes, durante el paro nacional de la CGT, se hizo la elección de delegados. Alrededor de 30 empleados estaban en condiciones de ejercer el derecho al sufragio, luego de que la Subsecretaría de Trabajo aprobara el pedido de representación. Hubo lista única, encabezada por Dante Alvarado, un trabajador con cinco años de antigüedad en el Municipio y afiliado al gremio Sitramuci. Estuvo siempre como contratado por un año, aunque la última renovación fue por seis meses. Ayer venció su contrato, y le anticiparon que no se lo renovarán.

“El día de la elección los jefes llegaron a las 5:30 de la madrugada y no querían que ingresaran los empleados a votar. Colocaron carteles advirtiendo que era ilegal porque Sitramuci no estaba reconocido como sindicato, por más que realicen los descuentos en el recibo de sueldo”, denunció Alvarado a este diario.

El trabajador agregó: “Las elecciones las hicimos igual, pero sólo seis personas se animaron a participar. Fui elegido y se me debía adjudicar inmunidad por un año”.

Ya electo, desde Recursos Humanos lo citaron a una reunión, el viernes. Allí le comunicaron que no se le renovaba el contrato. “Me dijeron que no tenían la obligación de darme explicaciones porque el contrato vencía. Cuando pregunté por qué, me dijeron que ya debería saber que era por la militancia en el sindicato, y por lo que escribo en mi Facebook”, comentó.

En un polémico audio se puede escuchar a su jefa diciendo que le habían advertido que dejara de “publicar boludeces” (haciendo referencia a Facebook) y que el Municipio había prescindido de sus servicios.

“A vos te lo dije en la cara, vos corrés riesgo. Si vos querés poner la cabeza en la guillotina, ponela, pero después no andes diciendo que es persecución política. Dejate de joder, hermano. Vivís puteando en contra de tu patrón, y sabés que acá hay una decisión política de bajar el número de empleados”, se escucha decir a la mujer.

Alvarado anticipó que reclamará al gremio que implemente alguna acción judicial, ya que considera que se trata de un despido arbitrario y que viola la inmunidad sindical.

El Ejecutivo no reconoce a Sitramuci

¿Elección ilegal?

Para el Municipio, la elección del delegado no es válida porque desconocen a Sitramuci como una asociación sindical. El 109 apareció empapelado con advertencias oficiales el día elegido para efectuar la votación.

Aval de Trabajo

Desde el Sitramuci aseguran que la convocatoria fue avalada por Trabajo, por lo que habría sido legítima, y criticaron al Ejecutivo por hacer los descuentos salariales para aportes gremiales mientras desconoce al sindicato.