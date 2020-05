Desocupados cortan los accesos a Neuquén

“Realizan un corte total sobre Ruta 7, a la altura de la ex Zanon. Desde las 6.30 aproximadamente no dejaron pasar. Estamos desviando por detrás del mercado concentrador. El segundo, es sobre la Autovía Norte, en la zona de la Pluspetrol y el tercero, en la Ruta 22 de Plottier (terminal de ómnibus)”, señaló director de Tránsito de la Policía de Neuquén, comisario inspector Carlos Alarcón.

“Somos desocupados de Uocra, de diferentes de obras de construcción. Decidimos estos cortes porque vivimos una situación desesperante. No tenemos comidas en nuestras casas”, sostuvo Juan, uno de los manifestantes en diálogo con LU5.

Señaló que están atravesando por diferentes situaciones, los que fueron despedidos y aún no fueron remunerados y los que no pudieron reincorporarse a ninguna obra.

La modalidad de corte es total en algunos puntos, a pesar de que indicó que habían acordado dejar circular a autos particulares y ambulancias.

“Necesitamos una respuesta. No estamos recibiendo contención social, nos despidieron las empresas, los bancos no abren y no cobran. Estamos en toda la provincia, incluido Cutral Co y Plaza Huincul, Neuquén y Plottier. Esta situación no da para más”, cerró el manifestante.

Embed

NOTICIA EN DESARROLLO...