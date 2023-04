Desde la carpa, tras la grave denuncia: "La abandoné, pero jamás la tocaría"

“No es la primera vez que me ha pasado. En todo este tiempo que estuve en Cipolletti -vino en 2013-, siempre supieron donde viví, esperaron esto de la exposición mía por mi triste presente para salir a destrozarme. Es una calumnia, no hay denuncia formal si bien estoy a disposición de la Justicia siempre", se defendió el popular afilador.

"No tendría que haber salido en los medios esta acusación, porque es todo mentira. Sí es cierto que a la persona que habla -por su hija-, yo la di igual que a su hermana. ¿Qué pasó? Yo tenía 25 años, su mamá Sandra las abandonó, estaba de cafetero, no tenía trabajo. Me quedé solo, no tuve opción", indicó.

"Siempre hubo una sola versión. Yo podría haber hecho denuncia por daños y perjuicios, hasta la misma madre está infundiendo algo que no es así. Jamás tocaría a un hijo, pude haber sido mal padre por falta de madurez o temores, pero maltratarla, violencia, noooo, paren la mano señoras... ¡Calumnia total!, negó rotundamente las acusaciones.

"Esto es por celos quizá, como me llevo bien con uno de mis hijos... Me he acercado uno por uno cuando se pudo y no me han aceptado. Están ofendidos, hablan por celos, no por fundamentos", replicó.

"Que vayan a la Justicia. La madre no cuenta por qué los abandonó, tuve que hacerme cargo a la fuerza. Ahora dicen que es justicia que yo esté viviendo en la carpa, nada que ver. Yo sé que la vida pone las cosas en su lugar", concluyó.