Desde el Centro de Informes Turísticos de Cipolletti se destacó que, sin disponibilidad hotelera en la cuidad y con una situación similar en Neuquén, tuvieron que derivar el remanente de turistas sin plaza a Roca.

“La ocupación total fue durante el fin de semana, desde el viernes a la tarde hasta hoy a la mañana (por ayer), y fue por el estado de las rutas a raíz de las nevadas. Muchos no pudieron continuar y decidieron hacer noche en Cipolletti”, explicaron los operadores turísticos.

Gente que tenía reserva pero no pudo seguir viaje y pasando Piedra del Águila tuvo que pegar la vuelta. Otros que no habían reservado y sorpresivamente tuvieron que cambiar sus planes y buscar un lugar en la zona, ya que arriesgarse a pasar por una ruta para muchos inexplorada y con acumulación de nieve y hielo podía representarles el peor desenlace.

Hasta ayer, la Ruta 237 que conduce el mayor flujo turístico hacia la cordillera se podía transitar pero con precaución, ya que había sectores de baja adherencia por la presencia de hielo y era necesario portar cadenas, mientras los equipos dispersores de sal se encontraban operando para facilitar la transitabilidad. Esto ocurría desde Piedra del Águila hasta Confluencia y el empalme con la Ruta 40.

Eduardo, recepcionista de un hotel ubicado sobre Mengelle 242, aseguró ayer que desde el viernes no tuvieron más lugar y a muchos que llegaban sin reserva, en horas de la noche y con hijos chicos, lamentablemente les tuvieron que comunicar que no podían alojarlos. “Gente que se encontró con una situación que no esperaba y pasó de planificar las mejores vacaciones a vivir una pesadilla”, comentó el empleado.

Otro establecimiento hotelero de la Ruta 22, kilómetro 1286, 20 días atrás ya manejaba un nivel de ocupación importante que se acrecentó en los últimos días. “Muchos turistas se anticiparon al temporal e hicieron su reserva”, dijo Natalia, la recepcionista.

Trabajaron a full el viernes y el sábado y a partir del domingo comenzaron a tener algo de disponibilidad. Advirtió que del montón de reservas que tuvieron, muchos cambiaron la fecha porque no iban a poder llegar a destino o porque querían ganarle tiempo al temporal, pero afortunadamente informó que todos los turistas que quedaron varados y pasaron por el hotel ya habían podido salir.

También habían podido salir quienes, en medio de la nevada, se hospedaron en un motel ubicado sobre la avenida Luis Toschi, donde aún era sostenida la ocupación al 100%. “Estuvimos completos, incluso hoy (por ayer)”, aseveró Julio, el recepcionista, y más adelante acotó: “Las consultas fueron constantes”.

Casas: Cerca de 20 familias abrieron las puertas de sus hogares para recibir gente.

Tres de cada 10 reservas se cancelaron

Si bien estuvieron repletos durante el fin de semana, la cantidad de pasajeros no fue la que preveían en un principio. La gran mayoría de las personas que se hospedaron en Cipolletti lo hicieron porque no podían llegar a la cordillera debido al intenso temporal que azotó a esa región de las provincias patagónicas. Mientras que un número importante, del 30 por ciento, de turistas que habían reservado para iniciar sus vacaciones de invierno decidió cancelar porque no se animaron a salir a la ruta al ver las noticias del temporal. Por lo que ese porcentaje y el sobrante que quedaba sin reservar fue ocupado íntegramente por el tránsito circulante. Respecto de la procedencia de los turistas que se hospedaron en diferentes albergues y hoteles cipoleños, la mayoría fue de la provincia de Buenos Aires y CABA, seguidos muy de cerca por mendocinos, conocidos amadores de la Cordillera de los Andes.