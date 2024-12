Piloto regional tuvo un "toque a lo Colapinto" y lo salvó una arriesgada maniobra

Lautaro Reyes en el Turismo Regional.mp4

Saliendo de la curva y en plena recta, Martin, uno de los competidores, quiso meterse entre dos autos sin que le den los espacios y terminó chocándolos. El allense maniobró su Peugeot 206 para evitar que el accidente sea más violento y sacó su máquina de la pista por varios metros, en la zona del escape.

Lo increíble fue que el joven piloto de Allen logró controlar el auto a toda velocidad, en medio de la tierra y la polvareda, y logró como si fuera un experimentado piloto, volver a poner el auto en pista para seguir dando pelea en la carrera. El accidente fue impresionante y el desenlace tan veloz, que dejó a todos prácticamente mudos y con la piel de gallina en el autódromo bahiense.

Después del incidente, Reyes no le aflojó al acelerador y buscó llegar a la punta de la competencia en todo momento. El resultado de la carrera fue para el regional sumamente positiva no sólo porque logró zafar de un momento sumamente complicado sino porque, además, terminó en la séptima ubicación. Gran competencia para este joven piloto, que sigue ganando experiencia y sueña con crecer en el automovilismo.

369181531_1846251542438826_2822650417098532217_n.jpg

Qué dijo Franco Colapinto tras el choque en Qatar

El pibe de 21 años que disputó su séptima carrera en la categoría declaró: "una lástima. Fue una carrera divertida así que me da bronca no haberla podido correr, hubiera habido bastantes posibilidades de hacer algo. Una pena, son carreras".

La próxima carrera será en Abu Dabi, donde se cerrará la temporada 2024.

Colapinto afirmó: "lo que me preocupa es ver cómo arreglan el auto. Ni me enteré, me llevaron puesto. Mucha mala suerte, la verdad que es una racha muy mala. Esperemos dar vuelta la página y cerrar bien el año que para mí motivacionalmente va a ser importante". Al explayarse sobre los motivos del accidente, comentó que "no pude hacer nada, traté de irme lo más a la izquierda que pude y me llevaron puesto igual, un desastre. En la primera curva, largando de atrás es un poco una boludez lo que hicieron".