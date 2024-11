Luciano Molini, el neuquino que cuida los tres palos de Villa Mitre y va por el ascenso

El arquero de Centenario, transita su segundo año en el conjunto bahiense y en esta temporada logró ser el dueño del arco villero. "Desde que nos sumamos en enero de este año el objetivo era claro, el mío personalmente era tratar de pelear todo", sostuvo.

En Villa Mitre se plantearon una meta para este 2024, un objetivo por el cual el club pelea hace años. "Siempre el objetivo fue claro, tratar de pelear por un ascenso. El primer ascenso fue para Central Norte y después tuvimos este camino largo, al que llegamos ahora", dijo.

Para los bahienses es un anhelo que se viene escapando en el ultimo tiempo. El equipo dirigido por Carlos Mungo ha tenido claras chances. De hecho, la campaña más floja del Tricolor en los últimos años es la mejor para otros. En 2023, por caso cayó en los cuartos ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Molini se ganó el puesto

"El año pasado nos quedamos en el camino en los cuartos de final. Bueno, ahora pudimos llegar a la final y en mi caso jugando, que quizás es lo que todo jugador desea. Uno está muy agradecido con eso y lo disfruta mucho", afirmó.

La Villa viene de derrotar en las semifinales de la Reválida a Santamarina en los últimos minutos en Tandil, cerrando el global 2 a 1. "Justo el último rival fue uno de los más complicados del torneo. Creo que se disfruta y a la vez creo que es un premio al esfuerzo de lo que fue todo el año. Ahora nos quedan dos partidos, sabemos que es un rival muy duro. Pero también nos venimos preparando para este lindo partido", repasó.

Sarmiento tiene ventaja deportiva

La llave iniciará en Bahía Blanca y tendrá la definición en Santiago del Estero, quedándole la ventaja deportiva a Sarmiento en el cierre en caso de un empate, regla que se aplicó en todas las llaves de eliminación directa. "Nos toca definir en Santiago, lo ideal hubiera sido poder definir de local, pero ellos quedaron mejor posicionados a lo largo del año. Somos dos equipos que tenemos la localía fuerte, las estadísticas a lo largo de este año han sido muy buenas para los dos", aseguró.

En el Fortín, el Villero jugó 17 partidos en el año, quedándose en 14 oportunidades con la victoria, solo cayó ante Olimpo en el clásico y empató en dos juegos, con Santamarina y Kimberley. Estos puntos perdidos fueron en la fase regular durante el primer semestre. "Entonces eso le da un condimento extra a este cruce, porque tanto a ellos acá les va a costar como a nosotros cuando vayamos allá. Ojalá se nos dé todo como queramos y este domingo podamos sumar algunos goles de diferencia para ir más tranquilos allá", analizó el arquero.

Villa Mitre, contra el "caballo del comisario"

El domingo recibirán a los santiagueños, que arrastran polémicas de las llaves anteriores por temas arbitrales, algo que los de Bahía entienden, pero intentan no hacerse la cabeza. "No, principalmente nosotros tratamos de enfocarnos en lo nuestro, personalmente confío mucho en mis compañeros, en el grupo y sabemos que hemos tenido situaciones adversas que las hemos sacado adelante", reconoció.

"Sabemos que dentro de la cancha podemos ganar los partidos, después lo que venga extra o lo que se hable, creo que un poco también parte del fútbol. Es inevitable no ver en las redes o escuchar. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego, tratar de hacer la diferencia de local y tratar de ir allá con alguna diferencia para no estar tan apretado”, agregó Lucho sobre las situaciones.

Un largo camino a la final

Durante el desarrollo del torneo, más allá de los grandes resultados obtenidos, el equipo sufrió críticas y una exigencia mayor en cada encuentro. “Quizás fuimos de menor a mayor, generalmente, al ser un torneo tan largo, te tocan algunos baches durante el año. Creo que tuvimos uno o dos. De local siempre creo que ganamos todo. Perdimos uno con Olimpo y tuvimos uno o dos empates. Después han sido muy positivos los números", recalcó.

Luego de la fase regular, el nonagonal comenzó con un tropiezo duro en Mar del Plata, pero el equipo se levantó y quedó tercero en su zona, muy cerca de jugar las llaves directas por el primer ascenso. "Es un torneo que te exige no solo de local, sino también de visitante, porque si no, no llegas. Es un torneo muy duro, en el nonagonal empezamos a crecer, a fortalecernos como equipo", repasó.

Con derrotas y empates los dirigidos por Mungo encaminaron el Nonagonal frente a Olimpo en el Carminatti. "Pudimos ganar el clásico en cancha de Olimpo y eso nos fue dando fuerza para llegar a los partidos finales. De visitante nos costaron los cruces, pero siempre de local lo pudimos revertir", recordó.

El entrenador de la Villa está desde el 2018 dirigiendo en la categoría en búsqueda del ascenso, desarrollando también un proceso extenso, que es un ejemplo para el futbol argentino. “Carlos está contento, primeramente, por haber llegado a esta instancia. Sabíamos que en el nonagonal no pudimos, por diferencia de goles, meternos en las semifinales. Había que ir por este camino largo, que es duro y desgastante. Pero estaba muy contento, lo que sí, hay que mantener los pies sobre la tierra, bajar las ansias y saber que en estas finales tenés que estar tranquilo", expresó sobre el DT.

La felicidad y el entusiasmo se sienten en el plantel ,pero no debe sobrepasar a ningún jugador para el duelo inicial."Tenés que estar entero, lo mejor posible físicamente y de la cabeza. Son partidos que van a demandar bastante trabajo y energía, entonces estar tranquilo sobre todo y saber que es un rival duro, que ya lo estamos estudiando, ya lo estamos mirando en videos y sabemos que tiene grandes jugadores", mencionó.

El camino para Villa Mitre seguiría, en caso de ganar la final, ya que el vencedor deberá enfrentar a un equipo de la B Metropolitana. Pero el arquero no deja de reconocer al equipo por el gran año. "Fue más duro, más largo, pero acá estamos, peleando por una final para tratar de ascender. Creo que eso está muy claro en cada compañero, en los jugadores que queremos subir de categoría. El club también lo quiere, lo quieren todos, es una institución que está creciendo mucho y bueno, vamos todos de la mano en este desafío", concluyó.