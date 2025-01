La rompió en el Regional Amateur, estuvo cerca de Cipo, pero jugará el Federal A con Deportivo Rincón

El delantero de apenas 22 años fue pieza clave en el ataque de Don Bosco en el Regional gracias a su desequilibrio y goles. Esto llamó la atención de otras instituciones de la zona, tanto de Federal como de Lifune. "El llamado de Rincón no me lo esperaba, todos me decían que en algún momento iba a llegar, pero no me lo esperaba. Ya había recibido propuestas de algunos equipos de la zona, de Cipolletti, Alianza, Añelo, me habían llamado también del Chañar", mencionó.