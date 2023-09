"La Pasión de Cipo" llega a la Feria Internacional del Libro

Como bien lo indica la tapa de su libro, “más de un siglo de historia albinegra” , Seba enfrenta el desafío de resumir lo que sucedió en ese tiempo. “Se me iba muy largo, era muchísimo trabajo y en vez de hacer un libro de la historia del Club, decidí ir haciéndolo por partes, así que saqué un tomo 1 y ya tengo bastante para seguir. La verdad que no tengo pensado la cantidad tomos que pueden ser, no me pongo un límite”, agregó.

El director del conocido medio partidario "Cipo Pasión", periodista y relator estuvo siempre ligado al club de sus amores. Con el correr de los años, siguió con esa actividad y estuvo a punto de guardarse el escrito. “En los últimos años me daba cuenta que quizá no me animaba a publicarlo, me daba vergüenza. El haber estado en presentaciones de libros, cuando fui coautor de "Fuerte al Medio", me dio el empuje para decidirme a terminarlo”, sostuvo.

Uno de los principales desafíos era el enfoque principal para este tomo 1. “Con el paso de los años le fui dando forma, si convenía enfocarlo desde la pasión del hincha y no tanto de los resultados, que es aburrido. En el medio me casé, tuve una familia y quizás por eso me tardé tanto”, sostuvo.

Una vez tomada la decisión de ir por partes en la historia del Club, Sánchez se decidió por apuntar a fechas clave como el nacimiento y el ascenso a la Primera División. “Este libro va desde la fundación hasta el 73 cuando asciende a primera división. Por lógica el próximo tiene que venir con los torneos en primera, mínimo con los 6 torneos, después veré si sumamos los de Nacional B”, comentó.

Las andanzas del Capataz en el futbol fueron grandes, aún se recuerda al Albinegro en estadios míticos de Buenos Aires y tanto Boca como River aparecen en él. “Sumé lo que le gusta a la gente, los partidos oficiales y amistosos con Boca y River, las visitas de los dos clubes a la Visera y de Cipo a la Bombonera y el Monumental, sin entrar en los resultados. Fui con los datos de color, la hinchada que viajó, las filas de cuadras”, dijo.

Independiente de Neuquén también tiene su lugar en esta primera parte, porque Cipolletti lo tuvo como uno de sus principales rivales, que en algún momento tuvieron vínculo positivo. “Se desconoce una cierta amistad o buena relación que había entre dos clubes, que obviamente se tenía que romper cuando se peleó al ascenso a la B Nacional”, afirmó.

"Lo mejor que tiene Cipo es su gente", dice una de las paredes de la calle O'Higgins. Muchos como Sebastián son fieles de muchas campañas del Albinegro hace años y otros comienzan hoy a saber qué es el Club Cipolletti. “Lo más increíble que pasó en estos días de feria, fue un nene que le decía a sus padres ´Cipo, Cipo´. Tendría unos 7 años, los papás se lo compraron y se fue abrazando el libro, con una cara de contento que me emocionó. Eso nunca me lo hubiera imaginado”, contó emocionado.

A sus 40 años, Seba comienza a dejar un legado histórico para las nuevas generaciones con sus libros, aún sin fecha en los próximos tomos. Uno de los que saldrá con el correr de los años es el "Tuti" del Prete. Otro será, como todos los hinchas cantan, el capítulo “Volver a la B Nacional”.

“Tenía 10 años cuando empezó la pasión, me afilié en el 94. Estoy haciendo una base de datos, comencé en 2002 con Cipo Pasión y dijimos que en un par de años volvíamos y estamos en 2023. El ascenso me lo imagino similar como cuando Argentina ganó el mundial, ese día van a salir hinchas desde debajo de la tierra”, concluyó.