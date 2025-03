La Corrida de Cipolletti tendrá a su principal figura en un rol diferente

El próximo sábado se celebrará una nueva edición de la tradicional prueba de atletismo y esta vez no estará su gran estrella local, Martina Escudero.

Falta cada vez menos para la 39º edición de la Corrida de Cipolletti . La cuenta regresiva para la tradicional competencia que comienza el sábado va llegando a su fin y desde la organización siguen anunciando atletas que llegarán para los 10 kilómetros competitivos. Sin embargo, la gran figura cipoleña, Martina Escudero , no estará presente este año.

“La verdad que estoy muy contenta de que se desarrolle de nuevo este gran evento en la ciudad, pero por cuestiones personales en relación a mi vida como corredora ochocentista , este año no voy a estar participando en la corrida de Cipolletti como atleta”, mencionó días atrás.

Si bien los vecinos no la verán en plena competición, por primera vez sus pequeños alumnos podrán disfrutar junto a su profe del recorrido de la prueba familiar de 4 kilómetros en la previa a los 10K. “Voy a estar participando del lado de profe de la Escuela Municipal de Corredores Cipolletti, se vienen torneos muy importantes para mí en lo que es la pista de atletismo y este año se adelantaron a lo que convencionalmente se desarrollan”, mencionó.

MARTINA ESCUDERO.jpg La cipoleña Martina Escudero es dueña del récord nacional en los 800 metros. Antonio Spagnuolo

Para la mediofondista será una nueva experiencia luego de varios años concentrada en la competencia de élite. “La verdad que desde que soy profe nunca pude tener la oportunidad de conducir al grupo de mini-atletismo en La Corrida, más que nada en la carrera familiar y en la caminata familiar. Siempre tuve que estar pendiente a mis expectativas como atleta y los objetivos que yo me había puesto en la carrera en esos momentos”, comentó.

La prioridad para Martina es su prueba natural, los 800 metros, y marzo tiene en el calendario varias competencias importantes. El próximo 22 de marzo se hará presente en el Grand Prix de Chile y una semana más tarde se trasladará a Concepción del Uruguay para el Campeonato Argentino. “En marzo ya estoy compitiendo en pista en los 800 metros, buscando marca para clasificar al Sudamericano de mayores que va a ser en abril en Mar del Plata. Un poco tuvimos que planificar y también tomar decisiones con mi entrenador en esto que es tan importante para mí", explicó.

Martina Escudero y su nuevo rol en La Corrida de Cipolletti

La dueña del récord nacional de los 800 metros tendrá además otro Grand Prix, en este caso en Uruguay el primer fin de semana de abril. Tomar la decisión de apuntar a su carrera en pista fue algo que dolió por el apego a la tradicional prueba de la ciudad. “En su momento la verdad que me afectó muchísimo porque La Corrida es algo en lo que me encanta participar, es como devolverle un poco, en esa carrera, el cariño a la gente de Cipolletti que siempre me apoya en mi carrera deportiva”, dijo agradecida.

En su última participación estuvo muy cerca del podio general y volvió a repetir un gran nivel, esto le da la pauta para volver en la edición 40. “El año pasado salí primera cipoleña, era el séptimo año consecutivo que salí en esta categoría y había salido sexta en la general, la verdad que muy cerca del podio general. Eso es también algo que me incentiva para años siguientes donde no se me interpongan con otras competencias de pista”, afirmó.

Tony Ruiz y Martina Escudero repitieron presencia en el podio. Tony Ruiz y Martina Escudero repitieron presencia en el podio.

Con respecto a la Escuela Municipal, viene creciendo año a año con atletas de todas las edades y el próximo fin de semana buscará copar tanto la prueba familiar como la competitiva así como lo hicieron con la Milla Nocturna el pasado mes. “La verdad que muy contenta también porque estoy viendo entrenar al grupo de corredores de la Escuela Municipal que para eso se fundó el grupo, para esta gran carrera que se hace todos los años. Las chicas y los chicos del grupo están entrenando muy fuerte para ello y dar lo mejor de ellos”, expresó.

De hecho, la novedosa prueba en la ciudad si la pudo aprovechar Escudero en su primera edición, en lo que fue un precedente para el atletismo valletano. “La Milla fue un evento muy importante para mí, si bien me quedaba sin la Corrida de Cipolletti, ese evento fue muy positivo, porque me abrió el periodo de competencia en una distancia corta, que es por ahí las que yo más manejo casi siempre”, aseguró.

A propósito de la prueba de distancia corta, apunta a instalarse como telonera de la Corrida en los años siguientes. La Milla, fue bien aceptada por los atletas que llegaron y eso es algo positivo para la organización. “Fue 1,6 kilómetros. Un hermoso evento que no me esperaba, fue de sorpresa. Me enteré hace poquito, hace unos meses atrás, que se iba a llevar adelante esta competencia en Cipolletti, y espero que se siga haciendo y que en el día de mañana se certifique para poder traer más atletas a nivel mundial y argentino”, concluyó.