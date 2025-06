La bronca de Riquelme con el chileno Palacios: cómo fue la reunión en Boca

"Hacía ya bastante tiempo que queríamos traer a Palacios. Ya nos gustaba y nos terminó de convencer cuando nos tocó jugar con Colo Colo. Cuando jugamos en Chile, los primeros 15 minutos, nos hizo un lío bárbaro", había declarado el actual presidente de Boca. Sumado a esto, se deshizo en elogios: "Hace mucho que un jugador no me hacía sentir como cuando era chiquito. Y me da mucha felicidad, porque hace rato que Palacios quería llegar".