El neuquino con nombre de crack europeo que jugará la Liga Nacional de básquet

familia sinigoj.jpg

El más grande se llama Goran por el tenista Ivanisevic y realizó todo el camino de formativas hasta llegar a la primera de Independiente. El más chico es Drazen por el recordado Petrovic, aquel base croata que la rompió en Yugoslavia y Croacia, saltó a la NBA y era estrella de la mejor liga del mundo cuando falleció en un accidente fatal en 1993.

"Me encanta llevarlo. Ellos son fanáticos de Petrovic, vi muchos videos de él, muy buen jugador. Me gusta tener un nombre que no está en la órbita de Argentina. Creo que con el apellido que tengo, tener un nombre normal iba a ser medio raro. Es un nombre muy icónico, estoy orgulloso de llamarme así", confesó Drazen a LMNeuquén.

Lejos de ser una presión, el nombre de pila fue una fuente de inspiración, porque desde muy chiquito se destacó en las formativas de Independiente, uno de los clubes que más y mejor trabaja en inferiores.

"Independiente es mi segunda casa. Cuando Goran era formativas y yo minibásquet, estaba metido de lunes a sábado ahí adentro. Mi mamá jugó en el Deca, pero se la dejamos pasar (risas). El club es parte de nuestra vida cotidiana. Todo el tiempo hablamos de cómo está, cómo lo vemos. Cada vez que puedo volver me pone muy contento y siempre muy agradecido porque siempre están las puertas abiertas para conmigo", dijo el pibe del Rojo.

drazen chico 2.jpg

Drazen es uno de los tantos surgidos de La Caldera neuquina que llegó a selecciones nacionales, disputando el Mundial U17 bajo la dirección técnica de Leo Gutiérrez.

Sus condiciones y conducta también le permitieron tener una experiencia invaluable en Estados Unidos hace un par de años. "Muy agradecido con la Fundación Crecer que me dio la oportunidad. Me dejó un montón de enseñanzas, me abrió la cabeza no solo en lo deportivo, sino como persona. Vivir en una cultura distinta te hace ver la vida distinto, por lo menos es lo que me pasó a mi. Te ayuda a crecer, a entender más a las personas. Te hace madurar mucho más, no pensé que iba a ser tan así", valoró.

Jugará en Oberá Tenis Club de Misiones

El equipo que lo contrató está cuarto en la Liga Nacional y es dirigido por Fabio Demti.

"La llegada se dio a través de mi representante. La gente de Oberá se había interesado en mi a principios de temporada pero no se porqué no se pudo dar. Así que me sumo ahora con muchas ganas y expectativas de ojalá poder amoldarme bien a la ciudad, al equipo, al club y ganarme minutos en cancha", declaró Sinigoj.

Drazen habla como juega. Simple pero con objetivos claros. "Es para lo que me vengo preparando toda mi vida. Con tranquilidad, paciencia, lo que vengo haciendo en todo este trayecto. Seguir así para ver si podemos apuntar más arriba. La idea es seguir creciendo como jugador y como persona. Vivir en otra parte del país, que nunca tuve la chance de hacerlo y con muy buenas expectativas en todo sentido", finalizó.