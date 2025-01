Daniel Gómez habló tras su llegada a Cipolletti: "No dudé en ningún momento"

Daniel el “Pampa” Gómez se convirtió en el primer refuerzo de Cipolletti de cara a la próxima temporada. El volante viene de lograr el ascenso a la B Nacional con Central Norte de Salta y es uno de los jugadores de jerarquía que tendrá Cravero en el plantel. “ Me contacté con la gente del club y lo arreglamos enseguida porque estaba la predisposición de las dos partes, así que enseguida nos pusimos de acuerdo . No lo dudé en ningún momento, es un equipo muy lindo, un equipo grande y todo jugador quiere jugar en estos equipos”, dijo a LM sobre su llegada.

El jugador de 34 años jugó 25 partidos en el conjunto salteño en la última temporada. Al norte del país arribó en 2023 luego de su paso por Mineros de Guayana del futbol venezolano. Luego del ascenso, se le comunicó al jugador que no sería tenido en cuenta y tras su despedida de la institución Cipolletti se contactó. “Por medio de un representante que me cuenta el interés que había por mí en el club y obviamente, sabiendo que es un equipo grande, un equipo importante de la categoría, no dudé en ningún momento y nos pusimos de acuerdo enseguida ”, sostuvo.

El oriundo de Lonquimay , La Pampa , conoce al Capataz de la Patagonia, no solo por la cercanía que existe entre provincias, sino porque años atrás lo enfrentó vistiendo los colores de Alianza de Cutral Co . “Lo hablaba con mi familia que, siempre, años atrás, antes de poder irme afuera, lo enfrenté con Alianza y veía todo, un club muy grande y decía en algún momento ojalá que me toque ”, recordó.

En 2015, el Pampa jugó el Argentino A con el conjunto neuquino, donde se cruzó con Cipolletti. “Llegó después de muchos años, obviamente muy contento por llegar a esta institución, por pertenecer ahora al club y obviamente a entregarlo todo porque cuando uno va a un equipo grande se le exigen cosas grandes también”, aseguró.

8bd98b33-887c-4bc8-87fa-0b84472f2796.jpg

El último año de Gómez en Salta fue de grandes experiencias, ya que en el primer duelo de Copa Argentina Central Norte enfrentó a Boca Juniors y en el cierre del año llegó el ascenso de categoría. “Gracias a Dios posibilidad de, primero jugar Copa Argentina contra Boca, una linda experiencia, lo que conlleva jugar contra un grande del país, y después, sí, en cuanto al ascenso fue algo increíble”, comentó.

“Al club se le venía negando varios años, pero logramos armar un buen equipo y tirar todos para el mismo lado y se consiguió el objetivo. La gente nos lo sigue agradeciendo y eso es lo más lindo”, agregó sobre el logro de subir de categoría ante Sarmiento de La Banda en el ascenso directo a la segunda división del futbol argentino.

Daniel Gómez, emocionado por su llegada a Cipolletti

Las ganas del pampeano de llegar a Cipolletti son grandes, ya que desde la finalización del Federal A no disputa un partido. “Cipolletti siempre tiene buenos jugadores, tiene jugadores de jerarquía así que me voy a sumar a ellos y a tratar de aportar lo mío. Ya con ganas porque tengo un tiempito ya parado, nosotros ascendimos y después de ahí no jugamos más. Así que con mucha ganas de estar con el grupo, conocer el grupo y poder ponerme ahí, a posición enseguida”, repasó.

Hasta el momento, no tuvo comunicaciones con Daniel el Chango Cravero, quien arribará a fines de enero a la ciudad para comenzar en febrero con la pretemporada. “Todavía no he charlado con Cravero, he hablado con los dirigentes pero con él todavía ni con ninguno del cuerpo técnico. Es la primera vez que me va a dirigir, pero tengo buenas referencias de él porque compañeros míos en central lo han tenido en Chaco For Ever”, mencionó.

“En el futbol, por ahí te cruzas con muchos y me han hablado muy bien de él, así que ojalá que le vaya bien a él también para que nos vaya bien a todos”; sumó sobre las referencias positivas del director técnico.

Tanto Gómez como Cravero conocen los colores, uno por Central Norte y el otro por Chaco For Ever, sin embargo entienden del peso del escudo cipoleño. “Va cambiando un poco, nada más que el otro en el norte, este en el sur, pero bueno, obviamente contentísimo de uno como jugador poder representar a clubes grandes y ojalá que pueda hacer también lo que hicimos en Central Norte, lo pueda hacer acá en Cipolletti”, afirmó.

El Pampa, de todas maneras, siempre está cerca de la ciudad más allá de que la formalidad llegó este 2025 para su contratación. El jugador reside en la cordillera y se encuentra entrenando en San Carlos de Bariloche por su cuenta.