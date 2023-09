Cipolletti, un gran marco de público y las virtudes del equipo

El defensor destacó que el resultado "terminó siendo justo por la última. Nosotros no pudimos concretar las nuestras. Fue un partido duro, ellos juegan al pelotazo y están segundos jugando así. Tratamos de anularlos y creo que lo hicimos. Vale un montón el punto más allá de que queríamos los tres. Villa Mitre es un equipo durísimo, ellos se jugaron todo y nosotros también. Fuimos a buscarlo en todo momento. Los partidos con Olimpo y Villa Mitre tienen un desgaste superior a cualquier otro por la categoría de jugadores que tienen. Te lleva un desgaste mayor. Pero bueno, estamos muy bien físicamente. Ellos también estaban cansados porque dejamos todo en la cancha".

Luis Dezi se ganó su lugar como volante por izquierda y fue otro de los que vivió de manera especial el marco de público. "Todavía no había visto la cancha así, me lo habían contado los chicos y hoy la gente demostró que tiene una hinchada increíble y le da un marco especial", dijo a LM en zona de vestuarios.

Sobre el partido ante Villa Mitre agregó: "Creo que tuvimos más chances nosotros, el arquero de ellos está bien. Por ahí falta ajustar esas últimas decisiones, que por ahí nos apuramos. Pero fue un gran partido del equipo, esperemos seguir así y los goles ya van a llegar".

Dezi fue autocrítico en cuanto a su desempeño más allá de ser titular desde hace varias fechas. "Me siento bien, con muchas cosas por mejorar. Siento que el profe me da mucha confianza y trato de devolvérsela en la cancha. Tratando de ayudar desde donde sea, marcando, volviendo, yendo a disputar. Si puedo dar un pase gol lo doy, por ahí me está faltando gol que no se me da, pero eso ya va a llegar. Lo importante es que sigamos jugando y aportándole al equipo", finalizó.

Uno de los grandes responsables de la levantada de Cipolletti, que pasó de pelear por no descender a estar en zona de clasificación como tercero del grupo, es Facundo Crespo. El arquero comentó a LM "Vengo hace tiempo en el club y a medida que pasan los torneos uno se va sintiendo mejor. Estoy hace tiempo acá, quizás me acostumbré y eso lleva a la tranquilidad. Uno se siente importante y cuando terminamos en cero más todavía".

El "1" de Cipo tapó pelotas importantes a Gabriel Jara, uno de los delanteros más picantes de la categoría. "Fueron mano a mano, uno se juega todo el cuerpo y trata de evitar el gol. En una la tapé con el pecho, después la sacó Jara (Damián). Lo bueno es que nos vamos con el arco en cero, la racha de partidos estas fue positiva así que hay que seguir trabajando", dijo Crespo y añadió: ''Realmente fue un partido muy duro, pudimos mantener el cero para mi tranquilidad. Si bien tuvieron ocasiones, creo que lo manejamos bien. Intentamos hasta el último momento y no pudimos convertir, pero se ve el esfuerzo y las ganas que dan todos. El balance es positivo, el miércoles ganamos de visitante, también lo habíamos hecho en Otamendi. Obviamente que es positivo por la jerarquía del rival, creo que estamos a la altura".

La última chance del partido fue para Villa Mitre con un centro de Martín Peralta que se metía en el segundo palo, pero el arquero salvó con los dedos y el palo le dio una mano. "Fue una jugada rara por el viento. La alcanzo a tocar, parecía que entraba y bueno, pega en el palo y sale. Nos pasa siempre, tenemos que sufrir hasta último momento", explicó.

En cuanto a las virtudes del plantel, el arquero mencionó "la entrega y no rendirse nunca. Los chicos dejan todo. Después, el trabajo de todos los días, el grupo está muy unido y ojalá podamos pelear cosas importantes".