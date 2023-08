Cipolletti suena bien con Elvis Hernández

Sin fecha debido a las elecciones, Cipo no tendrá que afrontar partidos el fin de semana, pero las prácticas continúan. El zaguero remarcó el trabajo de Cristian Bravo , quien se encarga de ponerlos a punto. “Los entrenamientos vienen muy bien, el profe es muy exigente y nos sirve un montón eso. Notamos bastante el cambio” , sostuvo.

Entrenamiento Cipo48 (1).jpg

El pilar del Capataz también reconoció la gran labor de las nuevas caras del equipo: “Los compañeros que llegaron son de una experiencia total, Lucas (Argüello) y Miche (José Michelena) nos ayudan mucho. Están aportando de la mejor manera”.

Ante un fin de semana sin fútbol, el descanso es positivo, pero las ganas de medirse ante Sol de Mayo están por encima: "Yo prefería jugar, pero parar siempre hace bien para poder estar con la familia y tomar un poquito de aire. Nosotros queríamos seguir manteniéndonos en este nivel que es bueno. Cuesta, pero queremos mantenernos dentro de los cuatro”, contó Hernández.

A sus 23 años, Elvis cuenta con un gran recorrido y experiencia vistiendo la casaca del Capataz, por eso conoce de primera mano las exigencias que imponen los hinchas y la institución. “Nosotros sabemos, sobre todo yo que estoy hace rato acá en el club, que Cipo merece estar arriba, pero no siempre alcanza. Tenemos que acompañarlo con un montón de cosas más y creo que en general está todo muy ordenado en el club. Eso está ayudando, de parte nuestra y de todos, a estar donde estamos”, analizó.

El buen momento del Albinegro comenzó a construirse desde la llegada de Bonjour. Posteriormente, el triunfo ante Germinal en casa, un traspié en Viedma y la gran victoria frente a Olimpo en la Visera fueron momentos bisagra. “La gente siempre se siente, ese partido que fue entre semana, con Olimpo, a nosotros nos dejó muy contentos. La cantidad de gente fue increíble, después el otro domingo y así se fue dando algo hermoso”, comentó el defensor con respecto a los hinchas.

El mismo jugador celebra el aliento de los espectadores, que los empuja aún más: “El público siempre se hace sentir, hubo momentos donde empiezan a cantar más fuerte y nosotros hicimos los goles. Los sentimos mucho los que estamos adentro de la cancha y el rival también”.

En esta temporada, el zaguero marcó un tanto ante Liniers en la fecha 3. “En la semana entrenamos todo para que nosotros podamos aportar en la pelota parada. He tenido varias situaciones y no pude convertir pero siempre estamos cerca. Tenemos gente alta y con mucha experiencia. Cuando vamos a buscar, siempre ganamos algo”, contó.

Hernández es un central duro y de juego fuerte. En esta campaña, llegó a ocupar la posición de líbero y también ofició como lateral en distintos partidos. “Eso lo va viendo el técnico de acuerdo a los partidos. En algunos momentos me pidió que vaya de 4 para que marque al más rápido de ellos. Christian en principio me usó ahí para marcar al volante. Yo siempre jugué en la zaga, estoy más cómodo ahí, pero yo voy a estar donde sea”, aclaró.

Cipo vs Liniers20.jpg

El Capataz tiene por delante el duelo ante los de Viedma, un equipo que le ha costado este año. “Hay que estar ordenaditos y atentos, sobre todo a la pelota parada. Ellos tienen gente muy alta, nos han hecho goles acá y allá de pelota parada. Si estamos ordenados, sabemos que algunas les van a quedar a nuestros delanteros. ”, analizó.

El jugador de Cipo, ademas, destacó la importancia de los líderes. “Los más grandes, el Tucu, el Chile, Manolo y Damián, hacen que tengamos un grupo muy unido y la verdad que eso se ve reflejado en cada momento. El otro día nos faltaron varios de ellos, pero igual trajimos un buen resultado. Al que le tocó entrar, rindió de la misma manera que el que venía jugando”, subrayó.

El defensor no nació futbolísticamente en el club local, pero desde inferiores recorrió un camino intenso para ganarse un lugar. Desde otro lugar, ve a otros juveniles sumarse y hacerse espacio, como es el caso de Jeremías Langa, que viajó a Rawson. “Él siempre iba a entrenar con nosotros los días que hacíamos fútbol. Estaban él, Pradena y Acevedo. Me puse muy contento, yo pasé por lo mismo haciendo fútbol con el Federal. Lo felicité, me alegré mucho y ojalá se quede con nosotros”, declaró.

El plantel del Albinegro está metido. Los más chicos se suman y los experimentados comparten lo que saben. Todos apuntan a la clasificación a falta de diez partidos de la fase regular: “Tenemos que seguir encaminando el barco y no aflojarle en esta etapa final. Es un balance totalmente positivo desde hace rato, por el grupo y por toda la gente que viene ayudando para que estemos así”.