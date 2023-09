Cipolletti manda con su arquero goleador: habla Torralba

“El año pasado en los cuartos de final me tocó patear y metí el gol. En el campeonato pasado también, en la definición contra Roca y para el Clausura me designaron para patear los penales, así que contento por ayudar al equipo desde los doce pasos”, contó a LM.

En el Clausura, Torralba lleva dos goles en su cuenta personal y la responsabilidad es doble para el arquero que no solo piensa en defender sus tres palos. Plantel y cuerpo técnico tienen confianza plena en él. “Me lo dijo el técnico, Bruno Gorer . Cuando hacemos pelota parada siempre me gusta patear, un poco en broma. Pero un día antes de un partido me avisó que yo era el designado para los penales. Me puso contento y lleva una gran responsabilidad”, agregó el arquero.

cipolletti gorer torralba.png

A propósito de su estilo de tomar la pelota, tomar la carrera y ejecutar, Juan Manuel no tiene muchas vueltas. “Lo decido en el momento. Siempre me gustó la personalidad de los arqueros que hacían algo distinto, por eso también me gusta patear los penales. Los compañeros lo toman bien y me apoyan. De todas maneras, si hay alguien que se siente con confianza para patear, obviamente no hay problema”, explicó.

El momento de los penales es distinto a todo, tanto en el partido como en los cruces. “En el último tiempo no atajé muchos, más allá de la final que la perdimos por penales. A lo largo de mi carrera siempre me ha ido bien y siempre me gustó atajar e ir a la definición”, mencionó. Así fue el gol contra Pillma:

Penal Torralba.mp4

Juan es el tercer arquero del plantel del Federal A que hoy lo tiene a Facundo Crespo y Rafael Ferrario en la nómina. Sin embargo, Torralba no baja los brazos y es protagonista para el equipo local. “La realidad que el deseo de uno es estar en el Federal A, siendo protagonista ahí, pero uno se toma bien el hecho de bajar a jugar la Confluencia. Esto hace que tenga el rodaje de los fines de semana, que es fundamental para nuestro puesto. Estar parado y que te toque jugar es complicado con los tiempos de la pelota, así que estoy contento, sintiéndome útil para el club con un plantel tan joven”, sostuvo.

El arquero de 29 años es uno de los más experimentados que tiene el plantel juvenil del Albinegro en la Confluencia y su presencia es fundamental para los más chicos. “El equipo de Liga tiene un promedio de 17 y 18 años, somos un par los que bajamos del Federal A para aportar un poco de nuestra experiencia, pero con el torneo pasado se logró algo importante para ir consolidándolos. Hay gran material para el futuro del Club”, comentó.

A raíz de la gran competencia interna en ambos planteles, el capitán analizó el momento del club en cuanto a la calidad y cantidad de jugadores. “Más allá del puesto, está bien cubierto en líneas generales, en cuanto a jugadores de campo también. Cipolletti tiene jóvenes abajo que van a ir surgiendo. Esperemos que el año que viene puedan subir para hacer la pretemporada con el Federal y que tengan otro roce con el profesionalismo", se esperanzó.

Restan varias semanas todavía para cerrar la fase regular e ir a los playoffs en la Liga y la cabeza de Torralba está en Cipo, ya que aún no pasa la idea del Regional Amateur con otro equipo. “Hoy en día estoy enfocado en mi Club, Cipolletti, desde donde me toque, hoy atajando en Liga, pero siempre pensando y queriendo estar en el Federal. Voy viviendo el día a día y la verdad que estoy muy cómodo en el club que es donde quiero estar y donde me crie también”, afirmó.

Para las estadísticas, los datos de color, curiosidades y las historias del Club Cipolletti quedarán y resonará el nombre de Torralba, el arquero que patea penales. “No sé si alguno pateó alguna vez algún penal, creo que el Oreja Ruiz pero no sé, pero si es para quedar en la historia de Cipo también suma”, concluyó.

El Albinegro manda en soledad en la zona Oeste del Clausura con 16 puntos.

Entrevista por Juan Pablo Andrez