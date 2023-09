Cipolletti juega en casa y la seguridad también se prepara

En la previa al clásico con Villa Mitre , Cipolletti no es el único que se prepara para el domingo. Se espera un gran marco de público para la fecha 31en La Visera y la policía de Río Negro también planifica la seguridad en las adyacencias al estadio para una mejor circulación.

En este contexto, desde la Comisaría Cuarta de la ciudad, encargada de la seguridad en cada partido, elevó un pedido para reunirse con los dirigentes del Club Cipolletti. “Hace algunas semanas queríamos reunirnos nuevamente con las autoridades del club para dar cuenta de los cambios que hubo. Ayer, pudimos concretarla para ver sus sugerencias y nosotros poder hacer las nuestras para mejorar”, sostuvo José Gonzáles, comisario de la Unidad Cuarta.

Alrededor de 13 partidos disputó el Capataz en condición de local en esta temporada y no ha habido sobresaltos en la seguridad hasta el partido pasado con Sansinena. “Desde principio de año venimos en conversación con el club para cada evento que afortunadamente, hasta la fecha, no han tenido ninguna situación violenta. Más allá de lo anecdótico del fin de semana que también lo charlamos para que no vuelvan a ocurrir”, dijo Gonzáles.

PSX_20230528_190438.jpg

Para el clásico contra el Villero, desde la dirigencia esperan por un aumento considerable del público, ya que además de ser el encuentro destacado de la fecha, es el primero de los últimos tres que quedan de local. “Una de las cuestiones que nos plantearon es la seguridad externa, sobre todo el tránsito vehicular. Hemos oficiado a la municipalidad las autorizaciones correspondientes para poder ampliar los cortes”, afirmó.

Este domingo el enfrentamiento comenzará a las 16, y desde la seguridad ya tienen la estrategia de cara a la circulación de vehículos en las arterias principales por donde se moviliza la gran cantidad de fanáticos que irá al estadio. "Estamos pensando en hacer controles sobre 25 de Mayo y 9 de Julio para evitar el tránsito hacia Mengelle. En el ingreso a Alem por Mengelle también. Esto es para hacer un corredor en el que el simpatizante pueda acceder y salir libremente del partido sin que haya entrecruzamiento con los vehículos que circulan por allí”, explicó.

Los controles no estarán presentes durante los 90 minutos de juego, sin embargo antes de las 16 y después de las 18 serán los horarios claves. “No van a ser cortes prolongados, se van a realizar durante el inicio del partido y la finalización, para no causar ningún perjuicio a los vecinos que tienen que circular por allí y nada tienen que ver con el encuentro”, añadió el comisario.

A raíz del encuentro entre la autoridad policial y los principales dirigentes albinegros, el Comisario Gonzáles se mostró conforme. “La reunión fue muy productiva, la idea es aunar criterios y avanzar en la idea final que tenemos todos de que se desarrolle con normalidad y sigamos adelante”.