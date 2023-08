Cipolletti: habla Simón Himelfarb, el dirigente que viajará con el plantel a Bahía

La salida de Bastías es reciente y hubo charlas con el plantel y el cuerpo técnico para llevar tranquilidad. “Mónica habló con los jugadores. La baja de Marcelo para mí es una baja importante, pero sigue todo igual, la dirigencia del futbol sigue. Todos encaminados para terminar de la mejor manera. Ellos lo saben y nos dieron el apoyo total, lo mismo con el cuerpo técnico que estaba medio preocupado, yo hablé con ellos y aclaramos las dudas", dijo.

La figura de Himelfarb no es nueva en el Club Cipolletti. Comenzó como colaborador en el Albinegro en 2018, en la subcomisión de futbol. “Arranqué colaborando, Pedro (Gutiérrez) me invitó a ser parte de la directiva del Club hace dos años. Cuando él se fue, Bachi (Rapazzo Cessio), me convocó para que sea vicepresidente y acá estoy, aportando”, contó sobre su llegada al Capataz de la Patagonia.

Tas la salida de Gutiérrez al mando de la institución y con la llegada de Rapazzo Cessio en enero, Mónica del Río e Himelfarb ocuparon el puesto de vicepresidente primero y segundo respectivamente.

Cipolletti no solo tiene que planificar un viaje para este fin de semana. Otro de los destinos que aguarda por la presencia Albinegra es San Juan. La cumbre de directivos encabezada por AFA se celebrará este sábado. “Lo de San Juan sigue en pie, cambiamos algunas cosas porque tenía que ir yo. Ante la baja de Marcelo (Bastias), tengo que viajar a Bahía con el plantel. El problema con el viaje a San Juan, es que el colectivo de la Liga parte esta noche, nosotros trabajamos todos el viernes, eso nos complicó", explicó.

Si bien es un acto protocolar, desde la Asociación del Futbol Argentino insisten en la participación de todos los clubes del interior y teniendo en cuenta que habrá más de ocho mil dirigentes de todo el país, la sensación es que se trata de un encuentro de relevancia. “De todas maneras va a haber por lo menos tres personas van ir. Va a haber representantes del club. Algunos irán en colectivo este viernes junto a otros dirigentes y probablemente otros viajen en auto particular”, afirmó Himelfarb.

Desde la dirigencia entienden el valor del viaje a San Juan, pero afirman que hay otras reuniones que son de mayor relevancia y que ahí no se puede faltar. “Es algo informativo, el año pasado Pedro Gutiérrez fue a una reunión que hizo AFA. Es algo muy protocolar, sabemos también que las más importantes son las que se hacen en AFA, en Buenos Aires con el Consejo Federal. Ahí vamos a estar, Mónica y yo vamos a estar presentes”, sostuvo el vicepresidente.

Resta la última ronda de la etapa clasificatoria del Federal y Cipolletti ya no apunta a salvar la categoría, hoy quiere meterse en la zona de clasificación y la dirigencia apunta a los resultados antes que buscar una nueva figura a cargo del fútbol. “Por ahora no hay nadie que sea la cara visible. No es agarrar la responsabilidad porque somos todos responsables del fútbol. Seguimos sumando gente también y laburando. No nos cambia tener una figura”, concluyó Himelfarb.