Cipolletti: qué pasará en el club tras la salida de Bastías

Ambos dirigentes estuvieron presente en la lluviosa tarde del domingo. La presidenta se encargó de los homenajes y actividades relacionadas al plantel de 1973, en el aniversario número 50 del ascenso al Nacional. Por otro lado, el presidente de la subcomisión estuvo fijo en sus tareas del último partido como dirigente.

En el comunicado de Bastias, sin nombrar a Del Rio, habló de faltas de respeto como motivo principal de su renuncia. Esto abrió las opiniones de los seguidores albinegros en los últimos días de la semana. "Hay que llevarle tranquilidad a los socios y a los hinchas. Todo continúa igual. Las personas vamos y venimos, pero el club sigue y está en pie. El club es lo más importante y todos trabajamos para mejorarlo. Diferencias hay entre todas las personas, pero tienen que sumar y no restar", sostuvo la presidenta, minutos antes del partido.

La titular de la institución aclaró que aquellos que ya no deseen formar parte del equipo de trabajo, no tiene la obligación de hacerlo. "El que ya no quiera colaborar, puede irse. Nadie es imprescindible. Todos somos reemplazables en nuestras funciones. Bastías no habló con la comisión directiva pero su renuncia está aceptada. Quiero aclarar que nosotros no le pedimos la renuncia", sostuvo.

Ante la expresión de incomodidades e incompatibilidad en la manera de trabajar, la presidenta sostuvo que delegó en Bastias el futbol profesional. "Sabemos desde la CD todo el trabajo que implica el fútbol y todas las actividades. Yo hoy no estoy trabajando en el día a día del fútbol, Marcelo me pidió que me corriera y yo me corrí desde lo que tiene que ver con la colaboración. Me corrí porque es necesario dedicarse a las otras actividades también. No me puedo apartar de mis responsabilidades como presidente del Club", aclaró.

Por su parte Bastias decidió hablar este lunes con la prensa para explicar los motivos que lo alejaron de la institución y como se produjo su salida junto a gran parte del equipo. "El problema era yo, no el equipo. Ellos pensaban que tenía la razón sobre el conflicto y a modo de apoyo se iban a ir conmigo. Uno de los motivos por los que me fui es por el recorte del presupuesto. La razón (de la CD), fue que había actividades más importantes. El recorte arrancó por los hospedajes en adelante", señaló el exdirigente de Cipo.

Con respecto al alejamiento señalado de la presidenta del área de futbol, Bastías insistió en que se expliquen los motivos de su decisión. "Al escuchar ese tema, me gustaría que ella explique los motivos por los que le pedí que se alejara. Yo se lo hice saber a la subcomisión de futbol, ellos me entendieron, yo no soy una rama de su árbol", dijo.

Más allá de las diferencias que hoy existen y marcaron el fin de su rol dentro de la institución, Bastías reconoció la labor de Mónica del Río. "Quiero recalcar que es una laburadora de fierro, lo deja todo, desde que era colaboradora, fue de las pocas que estuvo cuando salvamos la categoría, pero hoy no coincido con ella", aclaró.

Marcelo siente el apoyo de la gente en la calle después de comunicar su postura de alejarse. Además, dirigentes y parte de la categoría también se mostró en apoyo. "La gente me frena en la calle para decirme que no me vaya. Me llamaron varios árbitros diciéndome que Cipo es una de pocos clubes donde los recibimos bien, que el trato era muy bueno. De los presidentes, el único que no me llamó fue el de Olimpo. El plantel completo y el cuerpo técnico también se solidarizó", contó.

El ahora exdirectivo cumplió funciones hasta que el árbitro pitó el final frente a Sol de Mayo, en una jornada que marcó muchos rumores después de su anuncio, la palabra de la presidenta y la voz de la hinchada. "Yo tenía muchas responsabilidades en mi función, una de ellas es la hinchada. Siempre hay que conversar con ambas partes, nuestra hinchada y también la seguridad. Eso es algo muy importante, lo hice hasta el último partido bajo la lluvia. Hubo rumores de disturbios y había que sentarse a charlar", sentenció.

La decisión ya no tiene retorno pese a que muchos se lo consultan. Bastías no piensa revertir su decisión. Si bien no quiere volver al futbol en Cipolletti, ya tiene ofrecimientos desde otro club. “Estoy triste pero tranquilo, con la conciencia tranquila de que pude hacer todo lo que nos propusimos. Espero que los que vengan puedan mantener la línea. Me llamaron desde otro club para ofrecerme trabajo. El presidente de Otamendi se comunicó conmigo para que vaya a trabajar con ellos", mencionó.

Si bien tiene ofrecimientos de otras instituciones, al ser consultado sobre sus intereses de ser presidente en las próximas elecciones, lo descartó por completo. “Hoy no me interesa, no estoy para eso. No quiero ni aspiro a la presidencia del club. Yo trabajé en el club por amor a los colores y dejé toda mi actividad de lado desde enero, ad honorem, no lo hice por intereses personales como muchos de los dirigentes. Voy a seguir yendo a la cancha como lo hice toda mi vida”, aseguró.

En su despedida de su cargo en el Capataz de la Patagonia, destacó el apoyo de todos sus allegados. “Quiero agradecer a todos los que siempre apoyaron, nunca me soltaron la mano más allá de que contra Santamarina me quedé únicamente con el Mono Bravo en el micro, hasta Perilli decidió dar un paso al costado. De aquel cuerpo técnico no quedó nadie. Hubo momentos difíciles donde hubo renuncias en las que me pude haber ido, hasta el presidente que me llevó se fue y yo no me rendí", concluyó.

Nota por Juan Pablo Andrez