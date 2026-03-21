Cipo y una semana para el olvido: inminente anuncio del nuevo DT e incertidumbre sobre el público en La Visera

El Albinegro pasó de la ilusión del inicio del Torneo Federal A a un escenario cargado de preocupación y decisiones urgentes para reacomodar piezas.

Cipo comenzó la pretemporada con buenas energías y la ilusión fue creciendo . El mercado de pases, el funcionamiento táctico, los amistosos y el sorteo para saber qué ruta sería la de la nueva edición del torneo marcaron el ritmo. Sin embargo en la semana previa al debut cambió todo drásticamente.

La salida de Daniel Cravero por cuestiones de salud golpeó fuerte al plantel . A eso se sumó el cambio de conducción técnica con Alejandro Barbona al frente de manera interina y el aviso de que su ciclo sería únicamente por un partido. Como si fuera poco, la despedida del equipo, que pretendía ser una fiesta, terminó con incidentes que hoy siguen bajo investigación judicial y que podrían tener consecuencias para el primer partido en La Visera de Cemento el próximo domingo ante San Martín de Mendoza.

A todo esto también llegó el golpe deportivo. Cipolletti cayó con claridad ante Atenas de Río Cuarto , en un partido donde el equipo fue superado tanto en lo colectivo como en lo individual. Los puntos altos fueron escasos y el Albinegro nunca logró meterse realmente en partido.

Fin de ciclo y nuevo cuerpo técnico en camino para Cipo

Tras el regreso del plantel, la dirigencia tomó decisiones. El club oficializó la salida de Cravero, Barbona y Maximiliano de la Hoz, mientras que se aguarda por la llegada del nuevo cuerpo técnico, que arribará con entrenador, ayudante y preparador físico. “Hoy nos despedimos de Ale Barbona, a Maxi de la Hoz junto con Daniel. Esta noche el club lo va a hacer oficial para ser prolijos y mañana vamos a anunciar al nuevo cuerpo técnico”, explicó Marcelo Bastías en diálogo con Tribuna Albinegra en el arribo del plantel a la ciudad.

Del cuerpo técnico actual solo quedará el entrenador de arqueros. “Va a continuar César Kurz. Es alguien contratado por el club, no vino con el cuerpo técnico así que continúa”, sostuvo.

Derrota y autocrítica

Bastías no esquivó el análisis futbolístico tras la caída 3 a 1 en el debut en Córdoba. “La verdad que no voy a decir nada que no se haya visto. No tuvimos la mejor tarde, nos superaron y perdimos bien. Queda una semana para trabajar y los chicos tendrán que poner lo mejor para darlo vuelta”, analizó.

La semana para el Albinegro no será solo de cuestiones deportivas y preparación táctica para enfrentar a San Martín. El foco también está fuera de la cancha por los incidentes ocurridos en la despedida del plantel ya que abrieron un escenario complejo de cara al debut como local.

“No fue una de las mejores semanas y la que viene implica mucho laburo con todo lo que implicó la despedida, el cambio de cuerpo técnico, perdimos también. Hoy mismo tengo reunión con el comisario y el fiscal buscando la mejor forma para que el domingo sea un espectáculo”, señaló el dirigente.

WhatsApp Image 2026-03-21 at 20.59.33 Foto: Gentileza Luis Amaolo.

Incluso, en el horizonte surge la posibilidad de jugar sin público ante un operativo de seguridad que podría llegar a ser más numeroso y con una clara exigencia económica. “Si es necesario que haya muchos policías, no estamos a la altura de pagar semejante operativo, así que estamos barajando la posibilidad de jugar a puertas cerradas. Si no, la recaudación será solo para el operativo. La verdad, una semana para el olvido”, adelantó.

Bastías remarcó que el club se alineará con lo que determinen las autoridades, algo que sucedió también en octubre del año pasado luego del enfrentamiento a Ciudad Bolívar. “El club va atrás de lo que diga la seguridad y la justicia. No es solo Cipolletti, pasa en todos los clubes. Cipo no es la excepción”, sostuvo.

“Diez veces vinieron a despedir al equipo y nunca pasó nada, pero el otro día pasó. La seguridad dispone de la cantidad de agentes que necesita, así que sí, se baraja jugar sin público”, agregó.

WhatsApp Image 2026-03-21 at 20.59.41 Foto: Gentileza Luis Amaolo.

Cipolletti atraviesa días de decisiones fuertes, con nuevo cuerpo técnico en puerta que será anunciado el domingo por la mañana. En la semana se barajaron tres posibilidades, dos directores de peso en la categoría y una apuesta de cara al Federal. Ante el hermetismo, hay una única línea que lanzó la institución: “ya estuvo en Cipolletti”. Con ello todo parece indicar que podría tratarse de alguien que haya ocupado en los últimos años el rol de ayudante de campo, tratándose entonces de una apuesta.

El Albinegro comenzará a trabajar el lunes pensando en el debut como local que estará cargado de incertidumbre y la obligación de dar vuelta rápido la página.

Fotos: Gentileza Luis Amaolo.