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Cipo visita a Deportivo Rincón: en vivo

El Albinegro tiene una parada difícil frente al León del norte neuquino por la quinta fecha de la zona 3 del Federal A.

Cipo visita a Deportivo Rincón: en vivo
Omar Novoa

Por una nueva fecha del Federal A, Cipo visita a Deportivo Rincón. El equipo de Fabián Enríquez viene de empatar en casa y busca una victoria que lo acomode mejor en la tabla de la zona 3.

Desde que el León está en la categoría, nunca perdió ante el albinegro jugando en Neuquén. Hasta ahora fueron tres victorias locales y dos empates.

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SÍNTESIS

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Jonathan Fleita, Rodrigo Herrera, Edgardo Díaz y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes y Axel Oyola; Cristian Canga y Jorge Rossi. DT: Pablo Castro

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Juan Cruz Huichulef y Nehuén García; Fernando Pettinerolli, Claudio Mosca, Marcos Pérez y Maxi López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Árbitro: Fernando Marcos

Cancha: Elías Moisés Gómez, Rincón de los Sauces

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