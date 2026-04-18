Cipo visita a Deportivo Rincón: en vivo
El Albinegro tiene una parada difícil frente al León del norte neuquino por la quinta fecha de la zona 3 del Federal A.
Por una nueva fecha del Federal A, Cipo visita a Deportivo Rincón. El equipo de Fabián Enríquez viene de empatar en casa y busca una victoria que lo acomode mejor en la tabla de la zona 3.
Desde que el León está en la categoría, nunca perdió ante el albinegro jugando en Neuquén. Hasta ahora fueron tres victorias locales y dos empates.
Te puede interesar...
SÍNTESIS
Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Jonathan Fleita, Rodrigo Herrera, Edgardo Díaz y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes y Axel Oyola; Cristian Canga y Jorge Rossi. DT: Pablo Castro
Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Juan Cruz Huichulef y Nehuén García; Fernando Pettinerolli, Claudio Mosca, Marcos Pérez y Maxi López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.
Árbitro: Fernando Marcos
Cancha: Elías Moisés Gómez, Rincón de los Sauces
Leé más
Las bajas de Cipo para visitar a Deportivo Rincón y los posibles reemplazantes
Cipo Limpia llega con un nuevo recorrido: qué podés sacar y cuándo pasa por tu barrio
En una tarde difícil, Cipo apenas rescató un punto en casa contra Costa Brava
Noticias relacionadas
Lo más leído