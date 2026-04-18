Deportes LMCipolletti Cipo Cipo visita a Deportivo Rincón: en vivo

Omar Novoa

Por una nueva fecha del Federal A, Cipo visita a Deportivo Rincón. El equipo de Fabián Enríquez viene de empatar en casa y busca una victoria que lo acomode mejor en la tabla de la zona 3.

Desde que el León está en la categoría, nunca perdió ante el albinegro jugando en Neuquén. Hasta ahora fueron tres victorias locales y dos empates.

SÍNTESIS Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Jonathan Fleita, Rodrigo Herrera, Edgardo Díaz y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes y Axel Oyola; Cristian Canga y Jorge Rossi. DT: Pablo Castro