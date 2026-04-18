Robo en supermercados: cayeron ladrones con productos ocultos

Dos personas fueron demoradas tras intentar llevarse mercadería sin pagar en supermercados. Intervino la Policía y la Fiscalía.

El hurto en Allen fue sobre el supermercado ubicado en Juan B. Justo y Don Bosco.

Los intentos de hurto en supermercados volvieron a quedar en el centro de la escena tras dos intervenciones policiales registradas en las últimas horas en Río Negro . Los hechos ocurrieron en Allen y Viedma , donde efectivos policiales lograron interceptar a personas que intentaban llevarse mercadería sin abonar, en episodios que reflejan una problemática recurrente en comercios de gran circulación.

El primero de los casos se produjo en Allen , en un supermercado ubicado en la intersección de Juan B. Justo y Don Bosco. Allí, personal de la Comisaría 6º intervino luego de detectar a un hombre que intentaba retirarse del local con distintos productos ocultos entre sus prendas. Según se informó, los efectivos se encontraban cumpliendo servicio de policía adicional dentro del comercio cuando advirtieron la maniobra.

De acuerdo con el parte oficial, el individuo, de 46 años, no había pasado por el sector de cajas y llevaba consigo una serie de artículos, entre ellos cremas, cartuchos para máquina de afeitar y productos capilares. Tras ser interceptado, se convocó a un móvil policial que procedió a su identificación y posterior demora.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el hecho y dispuso que el hombre sea notificado por el delito de tentativa de hurto, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

comisaria 6 allen Personal de la comisaría 6° de Allen intervino en la demora del hombre.

Un segundo caso en Viedma

En Viedma, se registró un episodio de características similares. En este caso, una mujer fue aprehendida tras ser detectada por el sistema de cámaras de seguridad de un supermercado cuando ocultaba mercadería entre sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30, cuando personal del comercio advirtió la situación y dio aviso a la policía. Efectivos de la Unidad 30 acudieron al lugar y constataron que la mujer había atravesado la línea de cajas sin abonar los productos.

Ante esta situación, fue trasladada a la dependencia policial en calidad de aprehendida por el delito de hurto en grado de flagrancia. La Fiscalía de turno ordenó la realización de las diligencias de rigor, entre ellas la recepción de la denuncia, la verificación de antecedentes y la restitución de los elementos sustraídos al comercio afectado.

Aprehendida Viedma En Viedma, la comisaría 30 aprehendió a la mujer que sustrajo los elementos del supermercado.

Una problemática recurrente

Ambos casos, aunque aislados, reflejan una modalidad que se repite con frecuencia en supermercados y grandes superficies comerciales de la región. Desde las fuerzas de seguridad señalan que estos hechos suelen detectarse gracias a la combinación de vigilancia privada, sistemas de monitoreo y presencia policial adicional.

En muchos comercios, especialmente en horarios de mayor concurrencia, se refuerzan los controles internos para prevenir este tipo de delitos, que en la mayoría de los casos involucran productos de uso cotidiano o artículos de valor relativamente bajo, pero de fácil ocultamiento.

No obstante, más allá del monto económico de lo sustraído, desde el sector comercial advierten que la reiteración de estos episodios genera preocupación, ya que implica pérdidas acumulativas y obliga a reforzar medidas de seguridad que impactan en los costos operativos.

E.C.P JUDICIAL PENAL (2).JPG Estos delitos, no llegan a consumarse para la Justicia, por lo que solo se hace un acta de intervención en la mayoría de los casos, recuperando rápidamente la libertad. Estefania Petrella

Intervención judicial y consecuencias

En términos legales, los intentos de hurto pueden encuadrarse como tentativa cuando el delito no llega a consumarse, como ocurrió en el caso de Allen, o como hurto en flagrancia cuando la persona es sorprendida tras concretar la acción, como en Viedma.

En ambos escenarios, la intervención de la Fiscalía es inmediata y se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes, que pueden incluir desde notificaciones y liberaciones bajo determinadas condiciones hasta la imputación formal, dependiendo de los antecedentes y la gravedad del hecho.