Brianna Brust, una gran promesa del arbitraje regional

Comenzó su carrera en la materia cuando tenía apenas 17, y su llegada al deporte es casi una paradoja ya que Brianna, no era fan del futbol. “ A mí nunca me gustó el futbol, siempre le esquivé así que no tenía ninguna orientación pero me llamó la atención el arbitraje. Comencé con la escuela de Neuquén. Fui de línea, estuve practicando y de apoco fui metiéndole ”, dijo sobre sus inicios.

Muchos de los árbitros que rondan por el futbol argentino tienen su historia como jugadores de fútbol en algún momento de su vida. Ese no es el caso de Brianna , sin embargo, eso no fue algo negativo para su aprendizaje. “ En ningún momento jugué y tampoco me gustaba mirar futbol pero pude agarrarle enseguida la mano. Estudié bastante y aprendí más que nada en la cancha. Me fue gustando cada vez un poco más y me fui formando con el tiempo ”, comentó

Los primeros pasos de la joven están en Neuquén, comenzó desde muy abajo y recordó cómo fueron esos compromisos iniciales. “Los primeros partidos los hice en Plottier en una escuelita con cancha de tierra donde jugaban nenes chiquitos. Era muy tranquilo todo pero para uno que arbitra por primera vez, la verdad que tiene nervios".

WhatsApp Image 2023-08-31 at 12.55.51.jpeg

Ser árbitro no es una tarea fácil, la violencia en el futbol y en las distintas canchas del futbol argentino, tanto amateur como profesional siempre tienen como punto al cuerpo arbitral. “Me tocó un partido en Lifune donde me agredió un chico de 15 años. Son cosas que uno se tiene que aguantar porque son del partido pero tiene sus límites. Fue la primera agresión, pero a los insultos y que me escupan, ya estoy acostumbrada”, sostuvo sobre la violencia.

Brianna, reconoce el machismo del futbol argentino y el grado de agresión hacia las mujeres. Ella no deja de contar las situaciones que tiene que vivir cada vez que salta a la cancha. “Siendo mujer tenés muchísimo más agresión que un masculino. Por el machismo, ¿Qué no me dicen?, me dicen andá a lavar los platos y muchas cosas más. Pero tengo que estar enfocada en la cancha, estar metida en lo que pasa adentro, los de afuera son de palo, eso es lo que digo antes de cada partido”.

Ante esas situaciones, Brianna reconoce que varias chicas no se animan a tomar la responsabilidad de ser juezas principales y optan por acompañar al juez del partido. “Somos muy pocas las que nos animamos, muchas tienen miedo por el prejuicio de que una mujer no puede arbitrar. A muchas las pone en duda y prefieren seguir siendo líneas o asistentes antes de ser principal. A mí me gusta mucho más ser principal, me he estado enfocando mucho en eso”, sostuvo.

La joven se encuentra Buenos Aires junto a una Asociación que le permite acercarse y tener rodaje con equipos de AFA, algo sumamente importante. “Estoy con una asociación apartada pero nos tocan partidos de AFA. Yo estoy por recibirme como arbitra provincial de Neuquén y de ahí tengo pensado hacer el Nacional, pero con esta citación, me abrió muchas puertas para meterme en las formativas y partidos de AFA” comentó sobre la Liga de Árbitros Asociados VD, de la cual es parte.

Su llegada a la capital era algo planificado a futuro en su carrera, sin embargo, sucedió antes de lo planificado. “Venir acá lo tenía pensado para dentro de dos años, se dio todo muy rápido, no me lo esperaba, llegar acá fue un logro. Me gustaría poder estar federada, ahora me estoy entrenando para poder subir a la tabla de méritos en Neuquén y llegar a las grandes ligas como árbitra principal” afirmó.

WhatsApp Image 2023-08-31 at 12.47.26.jpeg

Los aprendizajes y la carrera en Neuquén y Río Negro, están dando sus frutos, tal es así que las impresiones que está dejando en la Capital, hacen que los ofrecimientos para quedarse sean reales. “Es el primer viaje que hago, la primera experiencia y acá ya me dijeron que les encantaría que me quede, ya es decisión mía, pero me gustaría terminar el curso de Neuquén y pensar bien el venir de nuevo a Buenos Aires”, comentó.

A la vuelta de su viaje, Brianna, ya tiene su objetivo claro. La experiencia y el rodaje tanto en Lifune como en Confluencia, la llevan a ponerse como meta un partido de primera. “Este año lo quiero terminar dirigiendo un partido de primera de Confluencia ya debuté dirigiendo un partido de tercera, Deportivo Roca – Mainque, un partido que en mi debut lo saqué muy bien”, concluyó.